Rodák z Moravského Krumlova původně vystudoval zemědělskou školu ve Znojmě, obor pěstitel. „Už ke konci studií jsem se rozhodl studovat teologii. Naše rodina byla vždycky věřící, tak to vyplynulo nějak samozřejmě. To bylo ještě za totality, dostal jsem se na bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Po vojně jsem studia dokončil v Olomouci,“ popisuje Ochman.

Poté sloužil jako farář v Tišnově a před šestnácti lety ho služba přivedla do Jevišovic na Znojemsku. „S lidmi jsem se tu za tu dobu sžil. Mám tu kamarády, přátele. Snažím se zapojovat do společenského života. Pořádáme dožínky a různé kulturní akce, když je brigáda na úklid v obci klidně jezdím s traktorem, protože mám na něj řidičák ze zemědělky. Klidně bych vzal i nějakou brigádu, třeba v družstvu. Ale nemohu zase kdykoliv oni potřebují, tak jezdím příležitostně,“ podotýká.

Chová i ovce. „Máme velkou farní zahradu, tak pomáhají spásat trávu. Zatím mám jen dvě, ale doufám, že budou mít mladé,“ nezapře zemědělské vzdělání.

Za profesionálního vinaře se ale pětapadesátiletý farář nepovažuje. „Rád se ale se zdejšími vinaři setkávám. Zvou mě na koštování vína, protože mám zemědělskou školu, za specialistu se ale nepovažuji. Rád se ale pobavím s lidmi, protože když jsem s nimi v bezprostředním kontaktu mohu lépe vykonávat i své poslání faráře. Znám jejich denní starosti, jsem jim blíž a navíc mě to inspiruje. Vždyť i první zázrak Ježíše se uskutečnil také na svatbě. Proto se společenskému životu nevyhýbám,“ má jasno.

V zásahové jednotce

To ho přivedlo i do pozice náměstka sboru dobrovolných hasičů v sousedních Střelicích. „Je to malá obec a hasiči tam pořádají velké množství kulturních akcí. To mě oslovilo a rozhodl jsem jim pomáhat. Třeba se tam scházíme s obyvateli na adventní neděle. Jsem ale i v zásahové jednotce,“ prozrazuje.

Ke svému druhému jménu Kryšpín přišel díky členství v církevním řádu Premonstrátů. „Jsem v třetím řádu svatého Norberta na Strahově. Ostatně, tam jsme také měli Peklo, do toho podniku jsem ale kamarády nezval, protože byl drahý,“ směje se.

Lidé mu mohou posílat emaily na netradiční adresu, která má v názvu řízek. „To bývala moje přezdívka, tak mě provází dodnes,“ prozrazuje.

Letos se těší na oslavy v souvislosti s rokem svatého Josefa. „Zvláštností je, že jsou mu zasvěcené jen dva kostely v celé brněnské diecézi. Jeden z nich je u nás v Jevišovicích. Svatému Josefovi se budeme věnovat víc asi v letních měsících, kvůli současným opatřením. Poutníci sem mohou přijet na soukromou pouť s farářem, máme i vyřezávanou sochu Josefa a rád bych vydal i publikaci o něm,“ připravuje poctu patronovi kostela jevišovický farář Jiří Kryšpín Ochman.