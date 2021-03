Úzká silnice a prudký sráz do řeky Svitavy. Na několika místech jsou opěrné zdi v dezolátním stavu a krajnice se propadá až hluboko do vozovky. Z okolních svahů se na silnici navíc sype kamení. Úsek mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou je podle řidičů dlouhodobě rizikový a léta volají po opravách.

Úsek mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou je podle řidičů dlouhodobě rizikový a léta volají po opravách. | Foto: Lukáš Malý

„Jezdím tudy nerad a jen když nemám jinou možnost. Je tam několik nebezpečných úseků. Hlavně propadající se krajnice do několikametrového srázu do řeky. Měli by to opravit, než se tam stane neštěstí,“ řekl Deníku Jiří Jelínek z Adamova.