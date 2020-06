Skrytá paměť Moravy: Vyhrála Ptačí tanečnice mladé literátky z Břeclavi

Za příběh Ptačí tanečnice se stala vítězkou mladší kategorie do patnácti let v literární soutěži Skrytá paměť Moravy Ema Veverková z Břeclavi. Ve starší kategorii do devatenácti let získala první místo Eliška Mostecká ze Šumperku s povídkou Smrt číhá za sklem.

Ilustrační foto. | Foto: www.facebook.com/tosipis.kampan