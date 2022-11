Příprava projektu trvala zhruba deset let. „V té době byl zámek ještě ruina a nikdo nevěřil tomu, že se ji podaří opravit do takové podoby, abychom v něm díla vystavovali. Jediný člověk, který tomu věřil byla Meda Mládková. Podařilo se, a dnes v klidu svěřujeme Krumlovským část sbírky k výstavám pro veřejnost,“ ocenil úsilí Jiří Pospíšil, předseda správní rady Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a také poslanec Evropského parlamentu.

Podle krumlovského starosty a senátora Tomáše Třetiny ho důvěra Medy Mládkové v úsilí podpořila. „Od té doby lámeme s obnovou památky rekordy a se ctí můžeme plnit motto Medy Mládkové, která vždy říkala: přežije-li kultura, přežije i národ. Mohu všechny ubezpečit, že díla se tu nachází jako v bavlnce,“ vyjádřil se Třetina.

Výběr děl ze slavné sbírky byl náhodný, převládají ale především autoři z regionu jižní Moravy, Brna i Vysočiny. „Pokud bude zájem návštěvníků a zvětší se časem i výstavní prostory, můžeme je rozšířit o další,“ naznačil plány Pospíšil.

Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Expozici si přišel prohlédnout i brněnský umělec, devadesátiletý Josef L. Hrdý, jehož díla jsou také součástí výstavy. „Pro Krumlov a jižní Moravu to má obrovský význam. Turisty sem nebude lákat už jen slavná Muchova epopej, ale prohlédnou si i díla současných autorů. A to je úplně jiná epopej. Kdyby žil Alfons Mucha dnes, zřejmě by maloval jinak a my současní umělci zase uznáváme jeho tvorbu s velkým respektem,“ vyjádřil se Hrdý.

Expozici zdobí vtipný název MK na druhou, podle iniciál města i musea v Praze. Návštěvníci si mohou díla prohlédnout vždy během otevírací doby prohlídek Slovanské epopeje a zámeckých komnat.