Slunce nad radniční věží nemilosrdně pere do publika i vystupujících. Ve stínu na skládací židličce sleduje folklórní pásmo rodačka z nedalekých Svatobořic Marie Galandrová. „Program se mi moc líbí. Poslechla jsem si mladou muziku ze Šardic, kde hrají děti od mého synovce. Miluji cimbálku, to je moje. Jako malá jsem chodila do Slováckého krúžku a dělala i stárku. To už je ale spousta let. Hrozně ráda zpívám,“ usmívá se žena.

Na pódiu právě končí vystoupení, při kterém dozpíval matador kyjovských slavností Václav Horák. Ze scény odchází s dlouhým potleskem. Mezi hudebníky je i jeho mladší vnuk. „Bohužel nemohl skoro vůbec mluvit, jak byl nachlazený. Druhý zase nemohl přijet kvůli jiným povinnostem. Ale to nevadí. Oba mi dělají radost, že pokračují v tradici folklóru. Jsou to oba výborní zpěváci, tanečníci a hlavně muzikanti,“ říká sedmasedmdesátiletý Horák.

Dodává, že hudba a zpěv jsou pro něj neodmyslitelnou součástí jeho života. Na Slováckém roku v Kyjově vystupuje nepřetržitě už od konce padesátých let. „Když jsem byl kluk, tak se mi před publikum kolikrát moc nechtělo. Ale vystoupení být muselo, to se nedalo nic dělat. Teď si to užívám. Bez písničky bych už nemohl fungovat. Nejčastěji si zpívám doma ve vinohradu,“ dodává furiantsky čiperný důchodce.

Za pódiem se zatím chystá k dalšímu vystoupení František Gasnárek z Vracova s třináctiletým vnukem Štěpánem. V ruce třímá kontrabas a chlapec pak housle. Oba jsou ustrojení do vracovských krojů. „Vystupujeme s dětskou cimbálovou muzikou při Základní umělecké škole Kyjov. S vnukem muzicírujeme spolu i doma. Je to rodinná tradice. V publiku nás podporuje několik příbuzných. Na folklóru se mi líbí ta upřímnost a lidovost. Není to nic umělého,“ vysvětluje hudebník.

Kácení máje

Třídenní slavnosti odstartovalo už pátečním stavěním máje na náměstí a jubileem Jana Slabáka, zakladatele dechové hudby Moravanka. Ten se letos stal zároveň čestným občanem Kyjova. Vzpomínkový pořad Moravanky a hosty se odehrál v letním kině. „Bylo to fantastické vystoupení, na které přišlo přes tisíc lidí. Moravanka je legenda. Dnes se těším na křest knížky Jožky Holcmana, kde vystupujeme s kyjovským mužským sborem. S námi ještě cimbálová muzika Jury Petrů a Tetky z Kyjova. A jestli máme naladěno? To víte, že ano. Už od pátku, kdy jsme stavěli na náměstí máju. V neděli se bude kácet, tak to bude další lopota,“ usmívá se Miroslav Pavko s Kyjova s kamarádem Pavlem Drlíkem.

Jejich vystoupení zahájí v sobotu před šestou večer ukázka z takzvané Jízdy králů. Tentokrát v okleštěné podobně sedmi jezdců v krojích na pestře vyzdobených koních. Průvod se chystá pod silničním mostem. V jeho čele pojede Pavel Ingr z nedalekých Skoronic. V podvečerním vedru se z někoho při strojení do kroje pot jenom řine. „Je to rok od roku těžší. Rostou nám pupíky. Svádíme to ale na to, že košile jsou moc naškrobené,“ vtipkuje urostlý jezdec.

Ve folklóru a lidových tradicích vyrůstal od malička. Divadlo, hody, Jízda králů. „Doma jsme měli koně. Pojedu už asi po osmnácté, průvod povedu jako praporečník. Dnes předvedeme zkrácenou ukázku z Jízdy králů. Pojedeme v sedmi, této formaci se říká banderium. Musím dávat pozor, protože držím prapor a koně budu ovládat jen jednou rukou. Vždycky se ale na jízdu těším. Člověk se vrátí do mladých let a také pomáhá udržet tradici,“ dodává těsně před startem průvodu Ingr.

V neděli oslavy pokračují Mariánskou poutí a mší v kyjovském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Slovácký rok pak zakončí odpolední kácení máje a promítání dokumentu Nádherný svět v letním kině.