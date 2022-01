V této chvíli jde o schválení návrhu dohody s developerskou společností Welwyn, která má mít správu a provoz expozice s dvaceti velkoformátovými plátny na starosti. Palác Severin totiž dělníci ještě nezačali stavět. To dává naději Krumlovským, v současné době mají totiž slavné dílo vystavené na zámku a od Galerie hlavního města Prahy zapůjčené na pět let.

„Rozhodnutí pro nás není novinkou, takhle to bylo nastavené a dalo se to očekávat. Smlouvu s Prahou máme do roku 2026 a čekáme, až pro epopej připraví prostory. Pokud by to nestihli, jsme připraveni jednat o prodloužení výpůjčky,“ komentoval rozhodnutí starosta Krumlova a současně senátor Tomáš Třetina.

Podporu pro to, aby díla byla v Praze k vidění, vyjádřil i vnuk Alfonse Muchy John. „Rodina Johna Muchy dlouhodobě plně podporuje projekt Savarin,“ vyjádřil se za dědice tajemník Muchovy nadace Jan Večerek.

Podle znění dohody dokončí společnost Welwyn stavbu stálé expozice do čtyř let od získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby paláce Savarin. Územní rozhodnutí úředníci vydali v březnu 2020, avšak zatím nenabylo právní moci. Doba trvání nájmu bude 25 let a hlavní město bude mít opci na prodloužení doby trvání nájmu jedenkrát o pět let, a to za stejných podmínek, nedohodnou-li se město a developer jinak.

Součástí expozice bude také prostor pro výstavu rodinné sbírky. Žádné z ostatních částí stálé expozice ale nebudou smět jak z technického, tak uměleckého pohledu rušit umělecký dojem z epopeje. Sál, kde epopej bude, by podle dokumentu měl mít na šířku 23 metrů a na délku více než 60 metrů. Plátna mají být umístěna proti sobě, mezi nimi bude zhruba patnáctimetrový prostor.

Výtěžek z provozu, tedy například z prodeje vstupenek, bude pro Prahu, respektive Galerii hlavního města, a Nadaci Mucha vybírat provozovatel. Peníze poslouží k pokrytí nákladů.

Dohoda má znamenat ukončení letitého sporu o vlastnictví pláten mezi Johnem Muchou a hlavním městem. V případě podpisu se Mucha zaváže do třiceti dnů od podpisu uznat vlastnické právo města na plátna a stáhnout své žaloby. Praha se naopak zaváže, že obrazy nepřemístí jinam než do vlastních výstavních prostor určených pouze pro epopej, jak si to malíř Alfons Mucha přál. „John Mucha již několikrát deklaroval, že ve chvíli, kdy bude jasno o domově Slovanské epopeje v Praze, ukončí soudní spor s hlavním městem, protože vůle jeho dědečka bude naplněna. Umístění pláten v Savarinu podle něj přání Alfonse Muchy, kterým dar Praze podmínil, splňuje,“ potvrdil zatím přerušení sporu i tajemník Večerek.

Místo času stráveného v soudní síni chtějí obě strany vytvořit detailní obsáhlou dokumentaci umístění epopeje v Savarinu. „Předpokládáme, že toto se zvládne během letošního roku a následně tak dojde k definitivnímu ukončení celého sporu,“ upřesnil za Johna Muchu Jan Večerek.

Cyklus tvoří dvacet velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval osmnáct let. Prvních jedenáct pláten epopeje bylo v roce 1919 k vidění v pražském Klementinu, v letech 1920 až 1921 sklízely úspěch v New Yorku a Chicagu. Celou epopej lidé poprvé viděli v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze, obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově, kde byla předtím také zrestaurována a zachráněna. Po roce 1989 ale zámek chátral.