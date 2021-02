Předala Krumlovským i návrh smlouvy o zápůjčce díla Alfonse Muchy na pět let. Musí ho ještě schválit zastupitelé obou měst. „Přesný termín převozu neprozradím, ale zájemci se mohou na plátna těšit už na jaře,“ nechtěl být konkrétnější Třetina.

Do rekonstrukce výstavních prostor zámku investovali Krumlovští během několika let zhruba sedmapadesát milionů korun. „Všechno máme připraveno. Moravský Krumlov se může pyšnit výstavními prostory na světové úrovni. Náš zámek bude rozhodně lepším místem pro vystavení Slovanské epopeje, než je depozitář v Praze, kde leží vedle sochy maršála Koněva. Nechápu, proč se pořád někdo trefuje do Moravského Krumlova a ani se nepokusí zjistit, co všechno jsme tu pro slavná plátna udělali,“ poukázal Třetina na čerstvě rezonující vyjádření vnučky Alfonse Muchy Jarmily Plockové.

Dědička díla šokovala prohlášením, že se zapůjčením velkoformátových pláten do Moravského Krumlova nesouhlasí. „Navrhuji nejdřív dokončit opravy celého zámku.“ překvapila.

Slovanská epopej. Snaha i spor o návrat do Moravského Krumlova:



Vadí jí, že není dokončena celá rekonstrukce zámku. „Již v roce 2011 se vyjádřil Národní památkový úřad, že pro bezpečné umístění Slovanské epopeje, jehož hodnota je odhadována 7 až 8 miliard korun, je třeba zajistit obnovu nejen sálů, ale celého objektu. Během dalších oprav zámku by totiž mohlo dojít k poškození díla. Vzpomeňme například na požáry při opravách Nôtre Dame, Sovových mlýnů a podobně,“ obává se.

Do Krumlova by epopej umístila až v horizontu pěti let. „Do té doby by se vytvořila ve městě i jeho okolí potřebná infrastruktura ubytování, pohostinství, kulturních i turistických center, malých galerií, které zatím chybí,“ myslí si.

Místo Krumlova by tak nyní epopej viděla raději na zámku ve Zbraslavi. „Zbraslav si pro Epopej vybral i sám Alfons Mucha. Potomci rodu šlechtice Cyrila Bartoně a současní majitelé zámku učinili nabídku Praze už před dvěma lety,“ upřednostňuje Plocková.

Starosta Tomáš Třetina považuje prohlášení Plockové za prospěchářské. „Útoky a kopance paní Plockové vnímám již osobně. Potvrzuje to moje slova z roku 2011, že největším nepřítelem epopeje je mamon, prachobyčejná touha po bohatství,“ zlobí se.

Klidným nezůstal ani bývalý hejtman kraje Michal Hašek. „Tomuhle se říká vděčnost a kudla do zad po Česku. Moravský Krumlov, který zachránil Slovanskou Epopej a opatroval ji desítky let, sklízí místo poděkování plivance a osočování. Opravdu velmi smutné. Držím palce, aby se epopej vrátila do tamního zámku,“ vzkázal do Krumlova.

Vůle dědečka

Proti nařčení se Plocková ohrazuje. „Chci pouze ctít vůli mého dědečka. Ten neuvažoval o jiné možnosti, než, že své dílo, které Praze věnoval, tam co nejdřív a bezpečně vystaví,“ oponuje.

Návrat Slovanské epopeje do Krumlova naopak dlouhodobě podporuje vnuk malíře John Mucha. „Nebýt Moravského Krumlova, tak by dnes Epopej neexistovala. Celá česká společnost má vůči Moravskému Krumlovu ohromný dluh. Jsem v dlouhodobém kontaktu se starostou města, aby celé centrum Muchovy sbírky bylo v Moravském Krumlově,“ vyjádřil se už dříve Deníku Rovnost John Mucha.

Epopej - Muchovo světové dílo. Podívejte se

O díla přišli Krumlovští před třinácti lety, když je museli po soudních tahanicích vydat Praze. Od té doby se snaží o jejich návrat. „Nebýt pár lidí z Moravského Krumlova, tak Slovanskou epopej známe jen z dobových článků a fotografií. Bolševici by toto umění nechali shnít ve skladišti. Díky tomu, že byla plátna vystavena na místním zámku, někdo se o ně staral, tak byla zachráněna,“ nelíbí se aktivita Plockové Petru Slámovi z Ivančic.

Podle Třetiny, ale návrat pláten do Krumlova aktivita Plockové neovlivní. „Následné umístění díla budou řešit kolegové v Praze, nás se to netýká,“ ujistil.

Smlouva o zápůjčce díla do Krumlova by měla být podepsána v březnu, dvacet velkoformátových pláten Alfonse Muchy by tam mohli návštěvníci zhlédnout v květnu.

Umělec maloval plátna osmnáct let. Daroval je Praze pod podmínkou, že pro ně postaví reprezentativní prostory, to se ale dodnes nepodařilo.