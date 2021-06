Sokolí mládě se u Býčí skály chystá k letu. Ve Vývěrech Punkvy jedno zmizelo

/VIDEO/ Stejné místo a podobná situace jako před rokem. V hnízdě vzácných sokolů stěhovavých u Býčí skály na Blanensku je letos jedno mládě. Lokalitu monitorují strážci přírody Moravského krasu a podle nich zatím není jasné, zda se jedná o samce nebo samičku. „Podle zbarvení je vidět, že již z větší části ztratilo prachové peří. A do několika dnů by mohlo vyletět. Doufejme, že to stihne před dnem otevřených dveří na Býčí skále, který se koná tuto sobotu,“ uvedl jeden ze strážců Radovan Mezera.

Mládě sokola stěhovavého. | Video: René Bedan

Na druhém hnízdišti v lokalitě Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy pozorovali ochránci přírody čtyři sokolí mláďata. Nyní už jen tři. „Jedno mládě zmizelo. Je pravděpodobné, že nepřežilo. V této části krasu začali sokoli hnízdit o několik dní dříve. Mláďata už vylétla z hnízda,“ sdělil René Bedan, který se věnuje pozorování a mapování výskytu těchto dravých ptáků v Moravském krasu. V Moravském krasu sokoli stěhovaví v roce 2016 zahnízdili bezmála po půl století. Vyvedli tehdy tři mláďata. O rok později měly dva páry celkem pět mláďat a následující rok osm. V roce 2019 pak ze sedmi mladých sokolů přežili jen tři. Zbývající ulovil výr velký. Loni opustilo dvě hnízda v krasu pět sokolích mláďat. „Podle statistik asi třetina hnízdění není úspěšná. V prvním roce života pak číhá na mláďata sokola spousta nástrah a nebezpečí. V tomto období je jejich úmrtnost až šedesát procent,“ upřesnil Bedan. Anketa: Jak se žije v Letovicích? Lidem vadí pejskaři, ocenili by kavárnu Přečíst článek › Maximální rychlostí při letu střemhlav až 390 kilometrů v hodině představuje sokol stěhovavý zřejmě nejrychlejšího živočicha v současné přírodě.