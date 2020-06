Bude rybník Sykovec připravený na nadcházející letní sezonu? Odpověď zatím vůbec není jasná, hodně bude záležet na případných dešťových srážkách. „Tím, že byl výlov v dubnu a rybník se musel vypustit, se to trochu zkomplikovalo. Sykovec se zřejmě napustit nestihne. Chybí mu tající sníh, po zimě vždycky voda přibyla. Ale má to i své výhody,“ řekl Miloš Brabec, starosta Tří Studní, obce, která má nyní rybník v nájmu.

Obec nechala zavézt část rybničního dna pískem a obnovila pláže. Vody je v Sykovci zatím málo. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Podle něj se mohou břehy rybníka bez vody ozdravit. „Nebude od věci, když břehy trochu vyschnou. Rybník nebyl už devět let vypuštěný ani vyvápněný. Určitě to pomůže. A když nám bude příroda přát, tak to doteče,“ poznamenal Brabec. „Když ne, nevadí. Jednu sezonu se to dá vydržet,“ dodal.