A to nejen těmi místními. „Syna zatím samozřejmě nejvíc zajímal ten největší traktor. Ještě se chceme podívat na závody i na celou akci, je to moc pěkně připravené,“ říká Martin Kučera z Vrbice, který v náručí drží nadšeného Martina juniora.

Už při spanilé jízdě mohl vidět jednačtyřicet strojů. Kromě traktorů se do ní zapojily i kombajn či vůz odtahové služby. Nakonec se do letošní akce zapojilo dokonce 48 traktoristů. „Kvůli covidu jsme loni neměli druhý ročník, což nás velmi mrzelo. S o to větší vervou jsme se do organizování pustili teď a ještě jsme rozšířili závody,“ přibližuje starostka a organizátorka Jana Majerová.

Účastníci, jak avizují pořadatelé největší traktoriády v nejmenší obci Břeclavska, přijeli i ze vzdálenějšího okolí. Kromě domácích z Kloboucka sem dorazili i řidiči z Mutěnic či Vlkoše na Hodonínsku či z Milešovic na Vyškovsku. „Nachystali jsme i jinou a adrenalinovější trasu, aby byla zajímavější jak pro traktoristy, tak pro diváky. Připravili jsme i novou disciplínu, závody pro děti a na závěr traktorškolu, při níž si zájemci mohou za asistence vyzkoušet řízení traktoru,“ pokračuje moderátorka, organizátorka a farmářka Miroslava Šimoníková.

Tu dovedli k organizaci traktoriády její tři malí synové. „V současné době jsou traktory velmi atraktivní nejen pro ně, ale i pro jejich kamarády. Dokonce děláme i exkurzi po školku,“ pousmála se moderátorka a členka zhruba dvacetičlenného organizačního týmu.

Už před polednem si na akci našlo cestu více než šest set návštěvníků, 380 dospělých a 230 dětí. Závody pořádané spolkem Kašnické děvčice za spolupráce s obcí se konaly na hřišti Pod Kopcama, které bývá také dějištěm tradičního fotbalového utkání místních Svobodných proti Ženatým.