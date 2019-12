Jižní Morava – Řadu Jihomoravanů neodradí od nákupu jídla a pití u sousedů ani to, že tam za něj podle statistiků zaplatí víc. Podle Eurostatu měli Rakušané loni dokonce třetí nejdražší potraviny v Evropské unii.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Přesto právě do blízkého zahraničí pravidelně vyráží na nákupy taky Eva Vaňkátová z Mikulova. Do nejbližšího většího města, do Mistelbachu, to má po dálnici asi dvacet minut jízdy. „Zvykli jsme si nakupovat především potraviny. Hlavně mléko, maso a uzeniny. V Rakousku sice vycházejí dráž, nicméně nám připadají kvalitnější. Kupujeme tam i oblečení a boty. Zdá se mi, že mají větší výběr,“ zmínila Mikulovanka.