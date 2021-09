„Výrazně přibyli domácí turisté, mnoho návštěvníků z Prahy a okolí. Naopak akvapark registruje nižší návštěvnost lidí ze zahraničí. Především ze Slovenska a Rakouska," sdělila mluvčí akvaparku Karolína Křenková.

Polovinu návštěvnosti tvoří rodiny s dětmi. Nejoblíbenější atrakcí byl tobogán High Five, který jede do kopce, též nový dětský vodní hrad se čtyřmi tobogány. „Červenec byl slabší než srpen, a to především vlivem chladnějšího počasí. Průměrná denní návštěvnost během léta byla kolem tří tisíc lidí. Nejvyšší pak byla samozřejmě během tropických letních dnů,“ řekl ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.

Atrakce High Five má za sebou po letošní letní sezóně zhruba čtyřicet tisíc jízd. Oblibu sklidila i loni vybudovaná klidná řeka, která čítá 315 metrů. „Průměrně návštěvník stráví v našem aquaparku šest hodin. A když je opravdu horko, tak se doba prodlužuje,“ vyčíslil šéf marketingu Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda.

Letní areál se bude dále rozšiřovat. Na klidnou řeku naváže dále divoká řeka, která spojí nový areál s tím starším. Aktuálně v akvaparku řeší stavbu nového parkovacího domu. „Na investice má samozřejmě vliv aktuální dění. Věříme, že situace už bude příznivá. Během pandemie jsme jako mnoho subjektů přišly o desítky milionů korun. Ale máme za sebou opravdu vydařenou letní sezónu a nyní vstupujeme do podzimní sezóny, která bude opět našlapaná,“ poznamenal Pavlacký.

Ještě před létem se Aqualand Moravia objevil v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických cílů za rok 2020, který tvoří agentura CzechTourism.