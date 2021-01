Odstartovat by tak mohly i chystané kurzy. „Sice v omezeném počtu, protože najednou můžeme mít na svahu maximálně čtyřicet dětí a deset instruktorů, ale spustíme je,“ ubezpečil Stávek s tím, že zájem o lyžařské kurzy je navzdory koronaviru obrovský.

I z lyžařského areálu v Němčičkách zní upozornění směrem k návštěvníkům z řad sáňkařů. „Zasněžujeme, ale ne pro sáně a boby. Areál je zabezpečený plůtky s cedulemi o zákazu. Jsou tam natahané hadice. Byl by průšvih, kdyby se poničily. Prosíme proto, aby zde lidé dodržovali zákaz pohybu,“ vyzval správce skiareálu.

I v Němčičkách již nyní vědí, že budou po letošní sezoně počítat ztráty. „Letos se na lyžování nevydělá, to je jasné. Nicméně musíme jít do rizika, chceme proto nastříkat velkou vrstvu tak, aby dlouho vydržela, i když se oteplí. Nic jiného nám ani nezbývá. Lyžováním se nám totiž daří vydělat na prodělečné letní koupaliště,“ poznamenal Stávek.

Pokud bude počasí přát, mohl by být vlek v provozu třeba až do konce března. „Areál provozuji od roku 1986. Vzpomínám si, šlo asi o čtyři sezony, že jsme ještě o prvním jarním dnu lyžovali. Kdyby to vyšlo i letos, bylo by to moc fajn,“ usmíval se správce.