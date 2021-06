Zkušenost turisty Michala z jihočeského Tábora přitom není ojedinělá. Většina ubytovatelů ve městě vína, na které shlíží lichtenštejnský zámek, má až do konce roku obsazeno. „Teprve před pár týdny jsme mohli otevřít. A poslední dva víkendy byl neskutečný šrumec. Víkendy jsou beznadějně vybookované až do konce roku. Počasí vychází, a tak si lidé už pomalu berou dovolenou. Nečekají na prázdniny, není divu. S manželkou Valticím přezdíváme jižní Kalifornie,“ potvrdil Milan Hoštický, který se ženou provozuje restauraci Albero na náměstí.

Někteří provozovatelé ubytování měli obavy, zda turisté letos do města dorazí v takovém počtu jako loni. Důvodem bylo prosincové navýšení turistických poplatků na nejvyšší možnou mez. Valtičtí zastupitelé totiž schválili, že za den pobytu ve městě nově návštěvník zaplatí namísto jednadvaceti rovných padesát korun. „Podruhé jsme lidem přebookovávali termíny z Velikonoc. Dorazit nemohli ani loni na podzim. Byli jsme domluvení na nějaké částce, a teď bychom jim ji z ničeho nic měli navýšit? To nepřipadá v úvahu, nebylo by to fér. Jsme nazlobení na radnici a hlavně na opozici, která navýšení prosadila. Dokonce jsme uvažovali, zda podnikání ve Valticích neukončit,“ uvedla Eliška Dřímalová, která s manželem provozuje penzion Addo se dvaatřiceti lůžky.

Turistickou taxu zaplatí ze svého

Ani jejich penzion si na nedostatek hostů nemůže stěžovat. Doplatí na to však jeho majitelé. „Nezdražíme. Máme spoustu pobytů objednaných z loňska, lidé nechtěli vracet zálohy s tím, že k nám dorazí, až budou moci. Mají v nás důvěru a my jim ji chceme oplatit. Turistickou taxu tak zaplatíme ze svého. Určitě nás to letos vyjde na desítky tisíc korun. Z radnice mohli počkat s navýšením třeba rok, abychom se na to připravili jak my, tak i hosté. Načasování nebylo zrovna nejvhodnější,“ poznamenala Dřímalová.

Stejně jako ona hovořil i Hoštický. „Naštěstí nevyšly prognózy a lidé se do Valtic vrátili. Nicméně špatné světlo teď padá na radnici. Místo toho, aby podpořila místní podnikatele nastartovat po koronavirové krizi, hází nám klacky pod nohy. Sezona bude určitě dobrá, turisté si Valtice a tento kouzelný jihomoravský kraj najdou. Máme tady šikovné podnikatele, kteří si hosty hýčkají a starají se o to, aby se jim u nás líbilo. Ovšem srovnám-li přístup radnice s ostatními obcemi a městy v okolí, musím říct, že to, co provedli, je podpásovka. Místo, aby nám lidsky pomohli, tak nás srazili," přitakával restauratér.

Ubytovatelé nebudou moci pozvat svoje hosty ani na tradiční akce, na jejichž pořádání se podílí město Valtice. Vedení se totiž rozhodlo je zrušit. „Akce jako vinobraní pravidelně navštěvuje až deset tisíc lidí. Za nynějších podmínek by se stejně nemohly uskutečnit tak, jak jsme zvyklí. Zřejmě by lidé museli být rozdělení jako loni na sektory, museli bychom zajistit dostatek toalet, jídla i pití v každém sektoru. Investovat za těchto velice nejistých podmínek do pořízení pódia, zajištění a zaplacení kapel a další organizace, což jsou částky ve stovkách tisíc korun, mi přijde jako mrhání veřejnými prostředky,“ zdůvodnil valtický starosta Pavel Trojan.

Na Kirtag neboli Slavnosti na Reistně, Vinařské meruňkové slavnosti, Pálavský Oldtimer a Valtické vinobraní si tak návštěvníci budou muset počkat zřejmě do příštího roku.