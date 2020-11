VIDEO: Jak to vypadá na mostě přes Nové Mlýny? Čeká ho zatěžkávací zkouška

Rachot strojů, šlehající plameny, potápeč ve vodě. Na první pohled to na dokončovaném mostu přes novomlýnské nádrže u Pasohlávek nevypadá, že práce finišují. Opak je ale pravdou. Řidičům se má nový stometrový most na tahu mezi Brnem a Vídní zpřístupnit v polovině prosince. „Zatěžkávací zkoušku plánujeme sedmého prosince, na most vjede těžká technika a otestuje nosnost konstrukce,“ říká David Fiala, ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic.

Reportáž z dokončovaného mostu přes Nové Mlýny. Řidičům se má úsek na I/52 na trase mezi Brnem a Vídní otevřít v polovině prosince. | Video: DENÍK/ Přemysl Spěvák