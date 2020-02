Záznam z palubní kamery dokumentuje, jak tmavé SUV riskantně předjíždí jiná auta před horizontem. V místě, kde je plná čára. V protisměru mu vyjede dodávka a řidič SUV jen tak tak dobrzdí a zařadí se za kamion. Krátce na to šlápne na plyn a kamion předjede. Vše se odehrává za tmy.

Záznam jitřil emoce. „Když zabije sebe, jeho problém. Horší je pokud ublíží druhému,“ reagoval například Vladimír Čábel.

Policejní vyšetřování

Další lidé vyzývají autora videa, ať ho předá policii. Redakce Znojemského deníku Rovnost ve středu odkaz na video policii zaslala. „Uvítali bychom, kdyby nám autor poslal originál z palubní kamery. Uděláme maximum pro identifikaci registrační značky a zjištění řidiče. Přivítáme i případné další svědky tohoto přestupku či další záznamy z kamer,“ řekla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Jak to vidí expert

Podle krajského koordinátora BESIP jde o nepochopitelný risk předjíždějícího řidiče. „A také hazardování nejen se svým životem, ale i s životy ostatních, kteří se v této chvíli ocitli poblíž. Tedy i případný spolujezdec či spolujezdci z tohoto riskujícího auta,“ konstatoval Čížek.

Komentovat takovouto situaci jde podle odborníka jen těžko. „Nevíme, co přimělo řidiče předjíždět na plné čáře a takto riskantně. Můžeme být však rádi, že neskončila tragicky a to hlavně vůči těm, kteří se pohybují na silnicích podle zákona. Za BESIP bych apeloval na řidiče, kteří mají pocit že riskantní jízdou ušetří nějaký čas, že to nemá opravdu cenu a ušetřených několik málo minut s možnými následky případně kolize jsou nesouměřitelné. Pozdní lítost pak život či zdraví v případě zbytečné nehody už nikomu nevrátí,“ zakončil Čížek.

Nad videozáznamem se pozastavily desítky lidí na sociální síti. „Co na to říct? Vulgární tady být nemůžu. Takový člověk nemá za volantem co dělat. Pokud se u nás nezmění legislativa a budou stále mírné tresty, budou se podobné věci dít stále,“ myslí si Jiří Blažek.

Zkušený řidič má zkušenosti například ze silnic v Norsku. „Jednou jsem tam jel o dvanáct kilometrů rychleji, než byla nejvyšší povolená rychlost. Platil jsem pokutu čtrnáct tisíc korun. Kolega jel o jedenáct kilometrů rychleji, dostal dvanáct tisíc korun pokuty. U nás jsou pokuty směšné. Dostal jsem třeba na Bolzánově ulici tisíc korun za telefonování za jízdy. Uznal jsem chybu. Jenže já jel nějakých dvacet kilometrů za hodinu. A pak slyším v rádiu, že policie dala pokutu dvě stě korun za to, že žena telefonovala na dálnici. Její rychlost asi byla podstatně vyšší než moje. Proto bych i u nás rád viděl systém, jako mají v Norsku,“ dodal Blažek.

Video viděl i učitel jedné ze znojemských autoškol Marek Neuschl. „Je to taková ošklivá klasika z našich silnic. Naše žáky učíme, že pokud se blíží k horizontu, měli by zpomalit, tlačit se ke kraji, a počítat s tím, že jim v protisměru nějaké auto může vyjet. Další poučka je, pokud se něco takového stane, držet pevně volant, mírně uhnout, ale nikdy nestrhávat volant prudce do jiného směru. Řidič by měl zachovat chladnou hlavu. Kdysi jsem něco podobného zažil při cestě z Brna po staré silnici na vlastní kůži. Všechno je velmi rychlé, člověk se ani nestihne leknout. Přežil jsem jen o pár milimetrů, o které jsme se minuli,“ zavzpomínal Neuschl.

Samotná situace, kdy někdo špatně předjíždí, je velmi složitá. „Řidič, který je předjížděný, musí sledovat reakce toho, který předjíždí. Aby se třeba nestalo, že já začnu brzdit a on také. Měl bych sledovat chování takového řidiče i v okamžiku, kdy mne předjede,“ naznačil učitel autoškoly.

Ještě složitější je situace v zatáčce. „Tam je to ještě těžší. Když vjedete do levotočivé zatáčky a v protisměru vám vyjede auto, je těžké něco radit. Je to hodně o zkušenosti řidiče. Může pomoci například trénink na polygonu. Ale i zde platí základní poučka: pokud to jde, držet pevně volant a minimalizovat rychlost. Dnešní automobily jsou totiž konstruované tak, aby nejlépe chránily právě při nárazu zepředu. Následky nárazu zpředu při minimalizované rychlosti jsou menší, než když auto jde do smyku a narazí třeba bokem do stromu,“ dodal Neuschl.