/FOTOGALERIE/ Když se Jaroslav Němec z Bystrého na Svitavsku pustí do jídla, vždy to stojí za to. Padají rekordy. Není vybíravý a jeho apetit je famózní. Červi, tatranky, jitrnice, zkvašení sledi nebo vejce natvrdo. V sobotu přidal v boskovické pizzerii Heart další rekordní zářez. Poradil si totiž s pizzou o průměru přes půl metru. Na pětačtyřiceticentimetrovou variantu italské pochoutky tam přitom běžně chodí rodiny.

Maxijedlík Jaroslav Němec slupl půlmetrovou pizzu. Za devět minut. | Video: Deník/Jan Charvát

Němce pizza velikosti XXL zaměstnala na devět minut a čtyři vteřiny. „Měl jsem jíst trošku jinak. Okraje pizzy jsem si nechal až na konec. To byla možná chyba. Jsou tvrdší a hůř se polykají. Ale jsem rád, že jsem to stihl do deseti minut. To je slušný výkon,“ řekl jedlík, který porce průběžně zapíjel dvěma hrnky vody.