Křtiny jsou známým mariánským poutním místem, kam každý rok dorazí tisíce lidí. Podle tamního faráře Víta Červenky je zvonohra unikátní i v evropském měřítku. „Podle všeho se jedná o největší volně stojící zvonohru v Evropě. Hraje třikrát v týdnu. Ve středu šest minut po šesté večer, ve stejný čas pak v sobotu a v neděli šest minut po poledni,“ upřesnil Červenka.

Zvonohra zní také při svatbách a křtech. Hmotnost všech zvonů se blíží dvou a půl tunám. Jsou napojené na klávesnici, přes kterou jde naprogramovat přes tisíc písní. Vybudování zvonohry stálo přes tři miliony, ale Křtinští je všechny dostali postupně darem.

Prvních patnáct kusů dorazilo do Křtin z nizozemského Astenu v roce 2004. Požehnal jim tehdy apoštolský nuncius Diego Causero. Historie křtinské zvonohry se však začala psát už dříve. „Oslovili jsme rod Manoušků z naší farnosti, kteří odlévali zvony v Praze. Pochází z Habrůvky ze křtinské farnosti a otec Petra Manouška chtěl pro Křtiny zvonohru udělat již v roce 1946. Podařilo se mu však ulít pouze dva zvony Marii a Antonína. S první várkou zvonů jsme ale měli problémy. Dílnu i s modely zvonů totiž v Praze kompletně vytopila velká voda v roce 2002,“ řekl před lety v rozhovoru Deníku emeritní farář římskokatolické církve Tomáš Prnka.

Výroba prvních zvonů se proto kvůli povodni přesunula do Nizozemí. Dalších dvanáct pak přibylo v roce 2007. Tehdy jim žehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. V roce 2010 pak doplnilo zvonohru dalších šest zvonů. Bylo to v roce, kdy si věřící připomínali osm set let od zjevení Panny Marie Křtinské. „Tehdy jsem slavil šedesát let vysvěcení na kněze. Na jednom ze zvonů mám k tomuto výročí poděkování,“ zavzpomínal Prnka, který ve Křtinách sloužil přes čtyřicet let. Zemřel v roce 2013 ve věku 87 let. Za svého života se významně zasloužil o rekonstrukci křtinského kostela. V ambitu před barokním chrámem má pamětní desku.