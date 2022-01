Přitom v jízdních řádech i aplikacích na nákup jízdenek figurovala dál. O problému Deník Rovnost opakovaně informoval. Zmíněné místo je už upravené a od tohoto týdne tu výlukové autobusy zastavují v obou směrech. Po měsíci a půl. „Vlakem jste odsud v centru Brna za patnáct minut. Je to mnohem rychlejší než autem, proto ho tu řada lidí z penzionu nemá. Jak se ale měli dostat do práce nebo za doktorem, když tu spoje náhradní autobusové dopravy nestavěly? Výluka se plánovala rok dopředu. Pak policie vyhodnotí zastávku jako nebezpečnou a lidi mají chodit potmě několik kilometrů pěšky? Nechápu to,“ řekl ve čtvrtek dopoledne jeden z obyvatelů zmíněného pensionu Josef Pávek.

Zrovna čekal na autobus a jel si nakoupit do nedalekého Adamova. Měsíc a půl podle svého jezdil stopem. A také rozvážel sousedy z penzionu autem, které poskytl majitel ubytování. „O kousek dál bydlí v hájence starý pán, který není moc pohyblivý a potřeboval k lékaři. Jedna studentka od nás chodila pěšky po tmě, po neosvětlené silnici až do Adamova. Míjel ji prázdný autobus, co tu nestavěl. Absurdní. To samé třeba lidi z noční,“ dodal muž.

Cestování bylo delší

Ve čtvrtek jela z výlukové zastávky poblíž železniční stanice Babice nad Svitavou poprvé do Brna za prací také lektorka Jitka Mozorová. Přímo z Babic se do krajského města mohla dostat běžnou autobusovou linkou, ale ta podle ní nejezdí tak často jako náhradní autobusová doprava. Cestování tak bylo pro ni komplikovanější. „Vlak byl pro mě naprosto ideální. Krásně jsem se prošla z Babic z kopce dolů na vlakovou zastávku a za chvíli byla v Brně. A nebyla jsem jediná. Když tu při výluce na trati autobusová zastávka pod obcí nefungovala, byli lidé odkázaní na auta nebo na autobus, který však přímo z obce nejezdí tak často. A cestování bylo delší. Nenavazovaly další spoje a musela jsem jezdit o hodně dřív. Teď jsem ráda, že výlukový autobus už tady zastavuje,“ dodala žena.

Ve směru na Brno umístili dělníci na silnici nedaleko zmíněného penzionu začátkem týdne betonové bloky se zábradlím a značky. V úterý tam už stavěly první autobusy. „Při přípravě vlakové výluky vydala těsně před jejím zahájením policie negativní stanovisko k umístění zastávek. Proto nebylo možné daný penzion od začátku výluky obsluhovat. Podařilo se najít řešení, které vyhovělo požadavkům policie. Bylo však technicky složité a nákladné,“ okomentovala novou zastávku krajská mluvčí Alena Knotková.

Zastávka je na znamení a zastavují tam všechny spoje výlukové linky xS2A. Její úprava vyšla podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové bezmála na 300 tisíc korun. „Úpravu zastávky zajistily a zaplatily České dráhy. Vše stálo bezmála 300 tisíc korun. Úhrada těchto nákladů bude případně předmětem dalšího jednání,“ dodala Rajnochová. Vlaky mezi Brnem a Blanskem mají po dokončení rekonstrukce železničního koridoru za 6 miliard korun začít znovu jezdit letos v prosinci.