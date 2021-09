„Prázdninový nástupní termín však patří vždy mezi ty velmi početné. Je to dáno především větším množstvím nově přijatých studentů Univerzity obrany a také výhodnějším letním termínem pro zaměstnané i studující záložníky. Přesto řadím právě tento běh mezi nejsilnější za poslední období v takzvaném covidovém režimu, tedy stále za mimořádných opatření. Vždyť jen pro Univerzitu obrany prošlo úspěšně základním výcvikem bezmála pět stovek studentů, kteří tak splnili podmínky k zahájení studia,“ komentoval náčelník úseku Pavel Konvalinka.

Kvůli pandemii všichni účastníci stále dodržují preventivní opatření. „Jsou s tím spojené vyšší nároky včetně fyzické i psychické zátěže, a to jak na instruktory, tak nováčky. V úmorném vedru, ale i chladném a deštivém počasí, je ale stále pojilo společné odhodlání. A že ti opravdu silní bojují až do konce za každé situace, svědčí příběh jednoho z nich,“ přiblížila mluvčí vojenské akademie ve Vyškově Monika Nováková.

Představila vojína s iniciály E.B. jako jednoho z těch, kteří nastoupí do prvního ročníku Univerzity obrany. „Patří mezi vojáky, kteří se nevzdávají a právem obdržel minci náčelníka 3. výcvikového kurzu základní přípravy. Navzdory zranění ruky, které by pro mnoho jiných znamenalo konec v kurzu, pokračoval zarputile ve výcviku. Do cíle závěrečného přezkoušení bylo ještě pět kilometrů, když při překonávání zdi dráhy bojovníka upadl, vlivem obrovské bolesti, do bezvědomí. Po nabytí vědomí ani na okamžik nezaváhal a dokončil svůj úkol,“ dodala Nováková.