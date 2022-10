Když přišla zpráva o hercově smrti, ve Vracově se právě konaly krojové hody. Nad odchodem osmaosmdesátiletého patriota si Vracované posteskli minutou ticha. „Každého taková zpráva raní, a to i přes jeho úctyhodný věk. Jeho památku jsme uctili i tichou vzpomínkou před naší farností. Všichni vyjádřili svou náklonnost bouřlivým potleskem tak, jak to u herců bývá,“ sdělil starosta Jaromír Repík.

Současně ocenil, že Josef Somr Vracov velmi propagoval. „A to nejen jako skvělý herec, ale také jako skvělý člověk. Vždycky byl příjemně naladěný a naplněný optimismem, který uměl vrchovatou měrou předávat dál. Všichni jsme z něj čerpali a všichni na něj vzpomínáme,“ tvrdí starosta.

Zemřel herec Josef Somr, rodák z Vracova na Hodonínsku. Bylo mu 88 let

S Josefem Somrem se sešel naposled před více než rokem v Praze. Následně spolu mluvili už jen telefonicky. „Při každém rozhovoru neopomněl pozdravovat lidi ve Vracově. Nikdy jako zarytý folklorista neopomněl připomenout zdejší staré bardy, se kterými si rád zazpíval. Také rád mluvil o fotbale, protože v mládí býval brankářem Vracova,“ řekl starosta. Spolu s místostarostou Petrem Fridrichem do Prahy v létě roku 2019 přivezli divadelnímu a filmovému herci čestné občanství města Vracova.

Pokud mu to zdraví dovolilo, do rodné obce se rád vracel. „Vždycky říkal, že by se ještě rád přijel podívat sem, kde leží jeho mamička a tatíček, jak mluvil o svých rodičích. Také při svých návštěvách Vracova jeho kroky vedly právě na hřbitov,“ posteskl si Repík.

Fotbaloví bratři

Krásné vzpomínky mají na Josefa Somra také místní fotbalisté. Ke kopané měla totiž velice blízko celá trojice bratrů Josef Somr a vracovský fotbal.Zdroj: se svolením Jiřího Kudlíka Somrů, tedy i Antonín a Tomáš. Nejznámější z nic byl ale později herec Národního divadla. Josef totiž nastupoval nejprve v mládežnických kategoriích, pak v padesátých letech hájil vracovskou svatyni za zadáky prvního týmu dospělých. „V šedesátých letech ještě hrával za staré pány. Při jedné z jubilejních oslav našeho klubu měl Jožka Somr také slavnostní výkop. Jezdíval k nám také na zabijačky, kde mu chutnalo,“ zavzpomínal současný sekretář vracovského fotbalového klubu Jiří Kudlík starší.

V městské kabelové televizi navíc místní mohou sledovat záznam z návštěvy u Josefa Somra v Praze k příležitosti předání čestného občanství. „Následně máme v plánu promítnutí některých z jeho filmů v našem kinosále. Abychom si tak mohli připomenout jeho hereckou činnost,“ podotkl starosta Repík.

Josef Somr na Znojemsku: Skromný a sdílný v Lechovicích, natáčel v Mašůvkách

Josefa Somra si připomínají také v nedalekém Kyjově, kde absolvoval tamní gymnázium. „Jeho osobnost pracovníci školy přibližují studentům. Přemýšlím také o vytvoření vzpomínkového panelu. V galerii vzpomínek máme jeho fotografii, kdy u příležitosti sto let našeho gymnázia byl v čele průvodu. Účastnil se významných výročí naší školy až do toho posledního, kdy jsme ho vzhledem k jeho zdravotnímu stavu postrádali,“ reagovala ředitelka Klvaňova gymnázia Renáta Soukalová.