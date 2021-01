Ten je sice kvůli nařízení vlády s ohledem na epidemii koronaviru zavřený, ale od Vánoc do něj mířily davy lidí se sáňkami a boby. „Vstup do areálu je z důvodu bezpečnosti a neukázněnosti návštěvníků zakázán. Areál je pod kontrolou policie ČR,“ stojí na webových stránkách sjezdovky.

Vlastimil Jílek za provozovatele uvedl, že zpočátku návaly lidí na svahu tolerovali. Postupně však chování příchozích přerostlo únosnou mez.

Po uplynulém víkendu proto řekli Hodonínští stop. „Je jasné, že lidé chtěli při současných omezeních vyrazit ven s dětmi. Sníh nikde nebyl. To naprosto chápu. Ze začátku jsme to neřešili, i když tím ničili draze vyrobený umělý sníh. Nakonec to však dospělo do fáze, že se řada návštěvníků chovala jako divoká svěř. Lezli přes plůtky, odhazovali odpadky, kouřili na sjezdovce a vykonávali velkou potřebu přímo pod svahem. Někteří se chovali velmi hrubě a vulgárně nám nadávali,“ vysvětlil jeden z hlavních důvodů zákazu vstupu Jílek.

V řadě případů také podle něj hrozilo nebezpečí vážného úrazu. Na svahu totiž stále je technika na zasněžování s hadicemi a kabely pod proudem. „Některým to bylo jedno a jezdili si kde chtěli. Skupinku dospělých s dětmi bez čelovek jsme tu naháněli na kopci i po deváté hodině večer. Slepost, arogance, po nás potopa,“ dodal Jílek.

Totální ignorace

Zákazu řada lidí, kteří areál navštívili, nyní lituje. Zároveň provozovatelům děkují za vstřícnost. „Určitě tu bylo spoustu slušných lidí a je super, že si pobyt na sněhu užili. Bohužel se zde ukázala i spousta lidí, kteří přelézali a shazovali plůtky hned vedle cedule zákaz vstupu. Nosili bahno a kamení na sníh, čímž sníh ničí a způsobují rychlejší tání. Když je obsluha upozornila, tak často byla odezva formou negativní odpovědi či ignorance,“ uvedla na sociální síti například jedna z návštěvnic Eva Plecitá.

Na tamní svah vyrazila nedávno i Andrea Navrátilová. „Škoda, my ukáznění určitě jsme. Vystoupali jsme kopec čtyřikrát. Nikde žádné davy, pohoda, snížek a čerstvý vzduch. Legrace! Děkujeme!“ uvedla žena.

Stovky lidí o vánočních svátcích zaplnily svah také v sousední Olešnici. V pondělí tam po víkendovém náporu sbírali pracovníci areálu odpadky několik hodin. „Majitel rozhodl, že lidi vyhánět nebudeme, že to nemá smysl. Nemáme na to kapacity, zasněžujeme a máme spoustu další jiné práce. Proč sem jedou ve velkém, chápeme. Ale ať se chovají alespoň slušně, neodhazují odpadky na sjezdovce a nejsou arogantní. A dodržují hygienická nařízení. Teď napadlo asi deset centimetrů přírodního sněhu. Tak se možná sáňkaři s dětmi rozptýlí po okolí,“ řekl Deníku správce olešnického areálu František Jílek.

Vlekaři na Blanensku stejně jako na ostatních místech v republice čekají, kdy vláda ski areály znovu otevře. Ty na Blanensku po nájezdech návštěvníků s boby a sáňkami počítají škody na umělém sněhu už v řadech statisíců. Na tržbách však přišly o milionové částky. „Jsme připraveni okamžitě otevřít. Kdy to bude, ale nikdo neví. Čísla nakažených stále rostou, výhled není dobrý. Nerozumím tomu. Skiareály měly zůstat otevřené,“ dodal František Jílek.

Podle něj se v Hodoníně na přísná hygienická opatření při provozu připravili. Přizpůsobili tomu například nástup k vleku i obsluhu, aby lidé měli dostatečné rozestupy. Počítali i se snížením kapacity areálu. „Je to velmi zvláštní přístup. Vláda na jedné straně areály zavře, ale na druhé straně nikdo neřeší velké davy na sjezdovce se sáněmi a boby. Lidé tam řádí ve velkém bez roušek a rozestupů. A nikomu to nevadí. Počet příchozích lyžařů se dal přitom při běžném provozu regulovat. Hygienická nařízení bychom také splnili,“ uzavřel Jílek.