Na spanilou jízdu Břeclavskem se vydali účastníci Pálavského Oldtimeru. „Jsme vyfoukaní a napolykaní much. A vydrncaní, pod dřevěnými loukoťovými koly cítíme každý kamínek,“ je slyšet manžele Beránkovi, majitele nejstaršího vozu, s nímž zaparkovali na náměstí jako první.

Láska k veteránům určuje životní styl celé jejich rodině, která pochází z Lanškrouna. „Za chvíli přijdou i naše děti a vnuci, vyrůstaly v tom. Máme tyhle akce jako dovolenou. Minulý týden jsme byli třeba v Rakousku, tam ale veterána vozíme na vleku,“ vypráví Pavel Beránek.

Nablýskanou mosaz značky Lorraine Dietrich obhlíží a fotí řada nadšenců. Jsou mezi nimi i místní Lukáš Bouchner a Jan Hluchý. „Chodíme sem každý rok, když veteráni přijedou. Je to nádhera. Letos se nám líbí ty limuzíny,“ poukazují ke kostelu, kde parkuje dlouhá kára někdejší slavné značky Horch.

Stylově oblečené posádky

Jiné přitahují motorky nebo americká velkorysost. „S tím bychom mohli jezdit do obchoďáku, ale asi bychom tam nezaparkovali,“ vtipkuje u Chryslera jiný muž.

Noblesu a notnou dávku nostalgie dodávají vozům i stylově oblečené posádky. Valtické náměstí je prošpikováno elegancí, ženskostí a gentlemanskými způsoby.

Kvůli covidovým opatřením zrušili letos organizátoři obvyklý výlet do rakouské Poysdorfu. Po necelých dvou hodinách vyjíždí potěšit příznivce do Mikulova, odpoledne mají v plánu zajet ještě k zámku do Lednice.

V cestě jim ale stojí černý policejní vůz z doby seriálového rady Vacátka. „Co to má znamenat?“ vyslovuje nahlas otázku žena. Nevěřícně přitom zírá na novodobou botičku na předním kole vozu. Chvilku jí trvá, než pochopí, že i strážníci mají rádi vtípky. Zasměje se.

S úsměvem se vydává na další cestu Lednicko valtickým areálem i Pavel Beránek. „Lidé tady na nás mávají u cesty i se skleničkami vína v ruce. To se jinde nestává, jezdíme sem nejraději z celé republiky,“ projevuje účastník spanilé jízdy.