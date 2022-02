Příprava trasy trvala více než rok. V jeskyni bylo nutné vybudovat ocelové schodiště a lávku nad stropem krytu. A také z jeho okolí odstranit suť a balvany. „Museli jsme získat také souhlas ochránců přírody a báňského úřadu, který dohlíží na bezpečnost činností v podzemí,“ uvedl za Správu jeskyní České republiky mluvčí Pavel Gejdoš.

Bonus pro turisty v jeskyni Výpustek: lávkou nad krytem, po kolenou s čelovkami

Dosavadní klasický okruh vedl návštěvníky Výpustku tajným podzemním velitelstvím. To v roce 1961 tehdejší Československá lidová armáda vestavěla v délce dvou set metrů dovnitř jeskyně jako samostatný objekt, který plnil funkci krytu. Pro případ válečného konfliktu s použití zbraní hromadného ničení.

„Bývalý armádní kryt ve Výpustku je vlastně taková krabice v obrovské jeskynní chodbě. Turisté si moc nedokáží představit, jak vlastně vypadá zvenčí. Dosud se totiž procházeli jen uvnitř. Díky nové trase se jim otevřou nevšední pohledy,“ řekl pracovník Výpustku Jaroslav Ondráček, který redaktora Deníku Rovnost novou trasou provedl ještě před jejím zpřístupněním.

Do Výpustku si ještě před epidemií koronaviru našlo každý rok cestu přibližně 20 tisíc turistů. Podle Jaroslava Ondráčka má řada z nich unikátní prostory v paměti jen kvůli armádnímu krytu a vojenskému využití. Přitom historie jeskyně je zmapována čtyřicet tisíc let nazpět. „Spousta lidí má Výpustek zafixovaný jen jako nějaký komunistický atomový kryt a prostory zničené armádou. Přitom armádní éra je jen nepatrný časový úsek z historie jeskyně. Myslím si, že je to obrovská škoda. Výpustek toho totiž nabízí mnohem víc. I když nemá takovou krápníkovou výzdobu jako další jeskyně, je i tak nesmírně zajímavá,“ dodal Ondráček.

Jeskyně Výpustek otevře novou zážitkovou trasu. Bez osvětlení a v podřepu

Jeskyně Výpustek je trvale otevřená od března 2008. Velkým tahákem pro turisty je pak už několik let zmíněná expozice Jeskyně a lidé. S audiovizuálními, grafickými a trojrozměrnými předměty, ukazující vazbu jeskyní a člověka.

Správa jeskyní podle mluvčího Pavla Gejdoše na Blanensku již několik let úspěšně provozuje také zážitkovou trasu Po stopách Nagela. Turisté si ji projdou ve spodních patrech Sloupsko-šošůvských jeskyní. Je ale fyzicky náročnější, její účastníci musí mít nejméně deset let.

Kromě Výpustku jsou v zimě v Moravském krasu otevřeny další dvě z pěti zpřístupněných jeskyní. A sice Punkevní jeskyně s vodní plavbou elektroloděmi a Sloupsko-šošůvské, které od prosince do února nabízejí dvakrát denně zimní prohlídky šošůvské části při světle baterek. „Jeskyně Balcarka a Kateřinská po zimní pauze kvůli ochraně kolonií zimujících netopýrů otevřou opět od března,“ doplnil Gejdoš.