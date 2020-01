Omezení ze školního řádu tamní školská rada po roce a půl fungování na nátlak České školní inspekce totiž odstranila. Řediteli školy hrozila opakovaně pokuta až padesát tisíc korun a případně také návrh na odvolání. I když podle inspektorů jen v teoretické rovině. „Je to úřední rozhodnutí od stolu. Mobily u školáků je velmi diskutované téma a nikomu se ho nechce rozseknout. Všeobecně se ví, že většina škol jejich používání nějakým způsobem zakazuje. I plošně. Inspekce řeší jen podněty ze strany rodičů, když se to někomu nelíbí. U nás to byl jeden oficiální podnět. Přitom tu máme bezmála čtrnáct set žáků,“ řekl ředitel Základní školy Boskovice Vladimír Ochmanský.

Za původním zákazem mobilů ve škole si nadále stojí. „Měli bychom v tomto směru mít od státu důvěru. Zákaz jsme do řádu dali na základně našich zkušeností z praxe a rodiče s ním neměli problém. Konzultovali jsme to s nimi,“ dodal Ochmanský.

Inspekce se zákazem používání mobilních telefonů na největší základní škole v republice zabývala na podnět jednoho z rodičů už před dvěma lety. Její nařízení Boskovičtí až dosud ignorovali. Ohradili se proti němu i tamní učitelé, kteří sepsali petici. Poukazovali na to, že zákaz mobilů měl pozitivní vliv na školáky během přestávek. „Vnímáme pozitivní změny klimatu ve škole. Vládne klidnější atmosféra. Žáci spolu vreálném světě více komunikují. V hodinách se snáze soustředí, protože nemusí přepnout od nedohrané hry do výuky. Začátky hodin nejsou narušovány řešením sporů ohledně včas neodložených či nevypnutých mobilních telefonů, nenachystaných učebních pomůcek a nepřipravenosti žáků na hodinu,“ napsali tehdy boskovičtí učitelé.

Vedení města tehdy hovořilo i o soudním řešení celé situace. Nakonec z toho Boskovičtí vycouvali. „Starší syn chodí do páté třídy a telefon zapíná, až když jde po vyučování do kroužku. To mi dá v případě potřeby vědět. Přímo ve škole podle mě děti telefon nepotřebují. Když je problém, vyřeší ho s rodiči učitelé. Za měl byl zákaz používání mobilů na místě. I o přestávkách,“ řekla Deníku Markéta Kotrányi z Boskovic.

Plošný zákaz používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení mají například také děti ze znojemské základní školy na náměstí Republiky. V budově školy. I o přestávkách, v družině a jídelně. „Mobilní telefon mohou žáci výjimečně používat výhradně ke kontaktu s rodiči nebo při výuce. A to vždy po předchozí dohodě s vyučujícím. Zákonný zástupce může v průběhu vyučování kontaktovat žáka prostřednictvím kanceláře školy. Telefon musí být vypnutý a uložený v aktovce,“ stojí v tamním školním řádu.

Podle náměstka ústřední školního inspektora Ondřeje Andryse byl boskovický školní řád v rozporu se zákonem a zákaz mobilů i k přestávkách byl velkým zásahem do práv dětí. Řekl, že bez relevantních důvodů nelze zakazovat užívání mobilních telefonů o přestávkách nebo ve volných hodinách, které jsou mimo vzdělávací proces, protože v tomto čase nemají žáci povinnost se učit. „Nikdo tím ale neříká, že používání mobilů o přestávce je nejlepším způsobem trávení přestávek. To vůbec ne. Ta debata je zcela o něčem jiném. Samozřejmě že škola může regulovat užívání mobilních telefonů, ovšem má to svá pravidla. Konkrétně v rámci výuky nebo obdobných vzdělávacích aktivit je škola v rozhodnutí o regulaci mobilů zcela svobodná. Ale přestávky, volné hodiny, respektive obecně volný čas, to je prostě něco jiného,“ řekl Andrys.

V podobném duchu se vyjádřili i zástupci ministerstva školství. „Při přestávce se nedá narušit výuka. Proto nepovažujeme zákaz mobilů v této době za přiměřený,“ uvedla mluvčí ministersta Aneta Lednová.