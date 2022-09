Řada motoristů si s tím hlavu vůbec neláme a přímo na horizontu stejně zatočí volantem doleva. V horším případě dokonce zastaví v rychlejším pruhu. S houstnoucím provozem tu těžkých nehod přibývá. „Bohužel, zde je odbočování do zákazu zcela běžné, viděl jsem to mnohokrát,“ řekl Deníku Rovnost jeden motoristů Martin Bezdíček z nedalekého Blanska.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Zakázaným odbočováním si řidiči zkracují cestu. Někdy domů, jindy zase sobě a ostatním do nemocnice. Ve fatálním případě i na hřbitov. Jinak by se totiž do Bořitova ze státní silnice dostali až po více než kilometru a průjezdu přes kruhový objezd u sousední Černé Hory. „Benzín je drahý. Přece se nebudou jezdit otáčet na kruháč. Teď vážně. Potkal jsem tam opravdu několikrát stojící auto v levém pruhu a čekající až projede kolona od Brna. Teď nedávno i cyklistu který tam odbočoval a ještě rozhazoval rukama, když ho ti, co museli hodně prudce brzdit, vytroubili,“ popsal dopravní situaci v diskuzi pod textem o jedné z vážných nehod čtenář Deníku.

Podle policistů se na tomto místě nebourá jen kvůli porušení zákazu odbočení vlevo. Úsek přitom kontrolují a rozdávají pokuty. Za porušení dopravního značení je to na místě do dvou tisíc korun. Za nedání přednosti při odbočování až do dvou a půl tisíce korun. Řidiči tu však porušují pravidla dál. „Tento úsek kontrolujeme v rámci celé silnice I/43. Častou příčinou nehod tam bývá také nedodržení rychlosti a bezpečné vzdálenosti,“ informovala policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

A kdyby toto místo s přestupky monitorovala kamera? „Kamera by musela být jako automatický technický prostředek, který by dokumentoval tato jednání. A někdo by ji takto musel tedy provozovat,“ sdělila na dotaz redakce policie. K podobnému kroku se v tuto chvíli podle dostupných informací nikdo nechystá.

Podle bořitovského starosty Antonína Fojta je křižovatka značená dobře. Kontroly policistů v tomto místě zaznamenal. „Nemůžou tam ale stát každý den. Co změnit, aby se tu nebouralo? Je to jen a jen o řidičích a dodržování předpisů. Značení hovoří jasně. Zákaz odbočení vlevo, plné čáry. Samozřejmě že silnice I/43 je dlouhodobě přetížená a má rizikové úseky. Dopravě by ulevila výstavba nové rychlostní silnice. Ale to nic nemění na tom, že pravidla se musí dodržovat všude,“ poznamenal Fojt.

Starosta zároveň zmínil, že před lety byl tento úsek mnohem nebezpečnější. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo přesunout autobusové zastávky nedaleko bořitovského zemědělského družstva z horizontu u křižovatky blíže ke kruhovému objezdu u Černé Hory. Autobusy k nim nyní zajíždějí do zálivů. „V tomto úseku došlo ke snížení rychlosti na sedmdesát kilometrů v hodině a také přibyl odbočovací pruh do Bořitova,“ zmínila tehdejší úpravy mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Stály kolem devíti milionů korun.

Přesto chodci, kteří křižovatku přecházejí jak je napadne, riskují dál. Letos v únoru tam auto srazilo při přecházení silnice I/43 pětasedmdesátiletého muže. Ten na místě svým zraněním podlehl. Na sobě podle všeho navíc neměl reflexní prvky.