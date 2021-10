/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dva a půl roku. Tak dlouho se turisté nepodívají do zahrady státního zámku v Lysicích na Blanensku. Každou sezonu jich tam více než třicet tisíc obdivuje unikátní dřevěnou kolonádu, terakotové sochy a jedinečné terasy. Nyní se už do trávníků zakousla těžká technika. Rozsáhlou obnovu zahrady za 179 milionů korun památkáři symbolicky odklepli kladívky v pátek.

Na zámku v Lysicích začala obnova tamní zahrady za 179 milionů korun. | Video: Deník/Jan Charvát

Zahradě vrátí podobu z konce 19. století. Přibudou však i moderní technologie v podobě zavlažování a vzduchotechniky v tamním zahradnictví a oranžerii. „Díky dobovým fotografiím a dalším materiálům, které se podařilo dochovat, se bude zahrada co nejvíce blížit původní podobě. Věřím, že to do Lysic přiláká ještě více turistů. Zdejší zahrada s unikátní kolonádou, která u nás nikde jinde není, si obnovu zasloužila. Stejně jako zahradnictví,“ řekla v pátek při slavnostním zahájení prací generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.