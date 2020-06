„Zmatek nad zmatek. Studenti by při nástupu na školu měli vědět, z čeho odmaturují. Stejně tak školy si nějak upravují vzdělávací programy. My jsme u odborných předmětů počet hodin snížili a u matematiky zvýšili. Zjevně zbytečně,“ uvedl ředitel střední školy Andre Citröena v Boskovicích na Blanensku Karel Ošlejšek.

Proti rozhodnutí se staví i ředitel brněnské Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické Sokolská Ladislav Němec. Avšak z jiných důvodů. „Matematika učí logicky myslet. Je to základ všech věd. Měla by být součástí maturit. Na gymnáziích a technických školách určitě,“ řekl.

Studenti naopak jásají. „Je to správné rozhodnutí. Povinná maturita z matematiky neznamená, že jí lépe porozumíme. Na to by byla třeba změna celého systému výuky. Jen budeme více vystresovaní,“ sdělil budoucí maturant Tobiáš Machálek z gymnázia Slovanské náměstí v Brně.

Obdobně rozhodnutí odůvodnil i ministr školství Robert Plaga. Podle něj se matematika se současným počtem hodin stíhá odvykládat. Nikoli naučit. „Studenti by měli umět matematiku používat v praxi, ne se jen nadrilovat vzorečky,“ vylíčil při překládání návrhu novely zákona poslanecké sněmovně.

Novelu školského zákona ještě musí podepsat prezident.