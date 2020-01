O víkendu by vlekaři měli rozjet poslední z nich ve Filipově na Hodonínsku.

V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku spustili po technických potížích vleky teprve v sobotu dopoledne. „Postupně dofoukáváme. Aktuálně leží na sjezdovce třicet až padesát centimetrů technického sněhu. Je inverze, nahoře na kopci jsme naměřili nulu, kdežto dole bylo minus deset. Zasněžovat tedy můžeme podle toho, kde zrovna mrzne. Je to pořádná alchymie,“ usmíval se v úterý odpoledne správce tamního areálu Vlastimil Jílek.

V Hodoníně momentálně pozornost soustředí na dětský park. „Máme naštěstí velké zásoby sněhu, až osmimetrové. O víkendu se budeme snažit spustit i druhou sjezdovku v horní části svahu,“ řekl Jílek.

V Olešnici na Blanensku se lyžuje už od poloviny prosince. Všechny čtyři vleky poprvé spustili v sobotu. „Stále zasněžujeme, pokud to počasí dovolí. K diposizci máme jedenáct vrtulových děl a dvě zasněžovací tyče. Budeme je podle potřeby stěhovat tak, abychom byli schopní dosněžit i to minimum pod lesem, které nám chybí. Jde o takové naše klasické véčko,“ přiblížil správce areálu František Jílek.

Zcela zasněženou sjezdovku hlásí také z Němčiček na Břeclavsku, z nejníže položeného lyžařského areálu na jižní Moravě. „Máme krásné podmínky k lyžování, denně svah upravujeme rolbou a zasněžujeme, co se dá. Hlavní sjezdovka je v provozu celá, vedlejší zatím ne. Pokud ale mrazivé počasí vydrží alespoň tři čtyři dny, začneme zasněžovat i ji,“ sdělil v úterý odpoledne správce tamního lyžařského areálu Jaroslav Stávek. Jak dodal, ze šesti sněhových děl mají v Němčičkách v provozu pět.

Nejspíš už v sobotu pak zahájí provoz také ve Ski areálu Filipov na Hodonínsku. „Věříme v to, že se neoteplí a konečně budeme moci vleky spustit. Teplota se pohybuje jen několik stupňů pod nulou, inverze nám dělá starosti. Na svahu nám leží asi dvacet centimetrů technického sněhu,“ neskrýval rozčarování Luboš Žák, prezident provozovatelů Sportovního klubu lyžování ve Veselí nad Moravou.

Mrazivé počasí o víkendu přílákalo na svah do Olešnice na Blanensku také Lenku Raušerovou. „V sobotu jsme byli poprvé. Sníh i podmínky byly dobré, ale těch lidí, co tam dorazilo, to bylo neskutečné. Fronty byly nekonečné. Jinak nám svah v Olešnici vyhovuje, je mírný, což je skvělé pro děti. Navíc ho máme kousíček od Blanska,“ pochvalovala si Raušerová.

Tipy redakce na lyžování v kraji

Ski areál Olešnice na Moravě na Blanensku – v provozu jsou všechny vleky, výška sněhu je 45 centimetrů

Ski areál Hodonín u Kunšátu na Blanensku – v provozu je zatím jedna sjezdovka, na svahu leží 30 – 50 centimetrů technického sněhu

Ski areál Němčičky na Břeclavsku – v provozu zatím celá hlavní sjezdovka, výška technického sněhu je 20 – 25 centimetrů

Ski areál Filipov na Hodonínsku bude v provozu zřejmě od soboty