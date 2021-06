Na začátku měla být jen tři osiřelá koťátka, kvůli nimž rodinu kontaktovala policie. Když však přijeli Klára a Adam Drtílkovi ke Spěvákově farmě do zahrádkářské kolonie v katastru obce Hlohovec na Břeclavsku, nestačili se divit. „Koťata tu skutečně byla. A s nimi i dalších šest koček, dvě stě holubů, sto slepic, padesát kachen, pštrosi, králíci a krůty,“ vyjmenovává nyní už s úsměvem farmář.

Manželé Drtílkovi převzali v Hlohovci farmu po Klářině zemřelém otci. Na památku po něm ji pojmenovali Spěvákova farma. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Před zhruba šesti lety se jemu a jeho ženě Kláře život doslova otočil vzhůru nohama. Do smíchu jim tehdy rozhodně nebylo. „Můj taťka, kterému to tady patřilo, zemřel 21. května 2015. Vzpomínám si na den, kdy nás v pět hodin ráno vzbudil telefon. Volala mi mamka, že ji kontaktovala policie s tím, že otec, s nímž jsme sedmnáct let neměli žádný kontakt, zemřel,“ popisuje Drtílková nelehké období, které se stalo předzvěstí jejich budoucího farmaření.