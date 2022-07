Chorob kmene révy vinné je několik, ale největší hrozbu představuje právě ESCA. Odolává totiž všem dostupným přípravkům. Způsobuje odumírání celých rostlin, sazenic i starších keřů. Ztráty přirovnávají experti k devastujícím škodám na révě způsobeným v minulosti mšičkou révokaz.

Podle vinaře Františka Mádla z Velkých Bílovic na Břeclavsku se dnes s chorobou potýkají všichni vinaři, sám není výjimkou. „Pozorujeme to hlavně ve starších vinohradech, rostlinu postihne náhlý kolaps, který se dá přirovnat k lidskému infarktu či mozkové příhodě. Houby v kmínku způsobují, něco jako zanášení tepen u lidí,“ přiblížil Mádl.

Je přesvědčený, že rozvoj chorob kmínků podporuje používání herbicidů a mechanické obdělávání. „Snadno při něm dojde k poškození dřeva a choroba se šíří dál. Dřív se všechno dělalo ručně a vinice byly zdravé. Dnes se ale bez mechanizace a například automatických okopávaček neobejdeme,“ poznamenal František Mádl.

Průlom v léčbě

Důležité je podle Eichmeiera, rozeznat o jakou variantu choroby se jedná. „Zatímco u ostatních chorob kmínku pomůže jeho odřezání, po němž vyraší nový zdravý letorost, u varianty ESCA toto neplatí. Patogeny sahají až do bazální části rostliny. Jedinou ochranou před jejím dalším šířením je keř zlikvidovat a spálit,“ doporučil Eichmeier.

Zkoumáním choroby a hledáním přípravku se zabývá s týmem odborníků a vinařů už asi deset let. Teď nastal průlom. Zázrak se dostavil v podobě půdní bakterie z Alžírské pouště, produkující velké množství antibiotik. Mikroby z pouště, která je součástí Sahary, přivezla alžírská vědkyně do Lednice, kde je experti z ústavu genetiky podrobili testování. „Zjistili jsme, že bakterie funguje vůči všem významným patogenním houbám ve dřevě. Potvrdily to i testy přímo na rostlinách,“ přiblížil Eichmeier.

Zatímco ještě před šesti lety pozoroval vinař Ivo Bukovský z Kobylí charakteristickou kresbu na listech a chřadnoucí keře ve svých vinohradech ojediněle, dnes je podle něj choroba kmínků všude. „Má ji každý, kdo chodí do vinohradu, kdo tvrdí, že ji nemá, ten do něj nechodí. První tři roky jsem zkoušel aplikovat různé přípravky proti houbám do řezu, někde to pomohlo, polovina napadených hlav ale chcípla. Zjistil jsem, že vím houby,“ podělil se o svůj boj s chorobou jednatel rodinného vinařství Bukovský z Kobylí na Břeclavsku.

Obří stříkačka

S experty z brněnské univerzity spolupracuje a dobrovolně testuje jejich přípravky. Vymyslel už dokonce přístroj na jejich aplikaci. „Je to prototyp obří injekční stříkačky, která dopraví lék přímo do dřeva. Nyní chybí už jen účinný přípravek, který zastaví těch asi sto padesát hub, které ESCA má. Musí být ale takový, aby se dal aplikovat rychle po celé ploše vinice,“ poukázal Bukovský.

To, že se nový zázračný přípravek objeví i na trhu, je podle Eichmeiera už jisté, vinaři si ale na něj musí chvíli počkat. „Na přípravku spolupracujeme s jihoafrickou firmou a připravujeme s ní dva patenty. Může to trvat, rok, dva, možná tři. Už teď ale můžeme říct, že má přípravek obrovský potenciál a je to doslova náš poklad,“ vyzdvihl Aleš Eichmeier.

Zatím se správným určením choroby pomohou vinařům odborníci zahradnické fakulty, nebo se mohou obrátit na jejich kolegy v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. V tuto chvíli může pomoci jen prevence. „Rozvoji choroby škodí každý zásah do dřeva, při řezu i třeba mechanizovaných zelených pracích. Z ran se infikují houby dál, proto by se měly zatírat speciálními přípravky s obsahem fungicidů,“ doporučil Eichmeier.

To, že se jedná o celosvětový problém, dosvědčuje i setkání mezinárodních expertů před několika dny v Mikulově. Na kongresu s názvem 12th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases se na něm o zkušenosti podělili i brněnští vědci. Aleš Eichmeier se také stal na další tři roky předsedou konsilia.

Smrtelné choroby kmínků révy vinné:

• Nejnebezpečnější je ESCA, kterou způsobuje houba Phaeomoniella chlamydospora

• Na jižní Moravě jdou škody do desítek milionů korun ročně

• Vědci z Mendelovy univerzity na ni vyvinuli po letech zkoumání lék

• Zázračným prostředkem je bakterie ze saharské pouště

• Na trhu se objeví za 1 až 3 roky

• Prevencí proti chorobě je minimální zásah do dřeva révy vinné

• Odolné bílé odrůdy jsou: Hibernal a Chardonnay

• Odolné modré odrůdy jsou: Agni, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké