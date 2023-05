Namísto autobusy jezdit do Brna vlakem. Pro obyvatele Znojmo v tuto chvíli nepředstavitelná věc. Cesta po kolejích totiž trvá dvě hodiny, po silnici je kratší o polovinu. Jízdní doba vlaků mezi Brnem a Znojmem se má ale v budoucnu zkrátit na pětadvacet minut. Spojení má vzniknout díky chystané vysokorychlostní trati mezi Brnem a Břeclaví a modernizaci trati z Břeclavi do Znojma. Informoval o tom server zdopravy.cz.

Vlakové nádraží ve Znojmě. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Cestující by novou příležitost k cestování přivítali. „Ze Znojma jezdí expres autobus rovnou do Brna, který nikde nezastavuje. Je to rychlý spoj, cesta netrvá ani hodinu. Ale jízda vlakem je pohodlnější a pro mě osobně mnohem příjemnější. Snadno se tak dostanu třeba do Vídně. Po České republice ale je spojení mizerné, dojet se dá jen do Břeclavi,“ nechala se slyšet třeba Dana Kršková. Jedním dechem dodala, že o možnosti mít rychlé a přímé spojení s Brnem slyšela poprvé snad před deseti nebo více lety.

Nyní se ale plán dostávají znovu do hry. Nově zpracovanou studii proveditelnosti představila nedávno Správa železnic starostům měst a obcí. „V plánu Ministerstva dopravy je nová linka S41 , která bude jezdit každých třicet minut na nově elektrizovaných tratích. Při propojení celého Znojemska s Brnem se chystají také přímé linky z Brna do Břeclavi, z Brna do Znojma a z Brna do Mikulova,“ sdělil před časem senátor a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Ve hře je několik variant pro propojení Znojma Brna. První počítá s využitím budoucí vysokorychlostní trati Brno – Šakvice. V Unkovicích vznikne odbočka do nové trati Unkovice – Nový Dvůr, která propojuje VRT Brno – Šakvice s tratí Břeclav – Znojmo západně od Hrušovan nad Jevišovkou.

Elektrifikace železnice na Znojemsku: řadě obcí se vyhne, nelíbí se starostům

Studie počítá s půlhodinovým intervalem pro expresní vlaky s jízdní dobou pětadvacet minut a rychlíky Brno – Hrušovany nad Jevišovkou – Mikulov na Moravě s jízdní dobou čtyřiatřicet minut.

Druhá navrhovaná varianta řeší jinou trasu. Zahrnuje rekonstrukci a elektrizaci trati v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo novostavbu trati Ivančice – Oslavany, stejně tak modernizaci trati Břeclav a Znojmo. Doba a jízdy by byla necelá hodina.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy na setkání se starosty padly různé dotazy i podněty. „Padly dotazy k novostavbě trati Unkovice – Hrušovany nad Jevišovkou včetně námětů na úpravu trati v tomto úseku. Další jednání s dotčenými obcemi na trase se připravuje na červen," informoval Gavenda. Dodal, že schválená varianta zahrnuje modernizaci a elektrizaci trati mezi Břeclaví a Znojmem a elektrizaci trati Střelice – Moravské Bránice – Ivančice/Moravský Krumlov. „Tyto dvě akce jsou již zahrnuty v plánu investiční výstavby. Budeme tedy moci navázat dalším stupněm přípravy v podobě zpracování záměru projektu," sdělil Gavenda.

V případě novostavby trati Unkovice – Hrušovany nad Jevišovkou musí podle požadavku Centrální komise Ministerstva dopravy nejprve projít aktualizací Zásady územního rozvoje. Poté bude moct pokračovat další příprava projektu a jeho zařazení do plánu investic.

O zlepšení dopravní dostupnosti Znojma po železnici mluví politici a různé zájmové spolky zhruba deset let. Stejnou nebo ještě delší dobu bude patrně trvat, než se plány stanou skutečností