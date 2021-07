V úterý ráno to za pořadatele oznámil ředitel Znojemské Besedy František Koudela. „Ještě na jaře jsme si nedokázali ani představit, že se nám do cesty postaví překážky v podobě opatření, která nám neumožní Znojemské historické vinobraní pořádat. Slavnosti vína proto musíme přesunout na rok 2022,“ uvedl Koudela.

Znojemské historické vinobraní každoročně navštíví osmdesát až devadesát tisíc lidí. Letos se mělo konat od 10. do 12. září. „Doufali jsme, ale podle předpovědí a stávajících podmínek se ani na podzim nevyhneme sektorování kulturních akcí a možná i jiných přísnějších podmínek. To je pro nás nemyslitelnou překážkou, kterou nemůžeme organizačně dodržet. Mrzí nás to,“ dodal Koudela.

Podle starosty Znojma Jakuba Malačky, by si návštěvníci kvůli opatřením neužili plnohodnotný program. Vstupenky, které si už zakoupili v předprodeji, zůstávají v platnosti. „Lze je buď vrátit, nebo využít v příštím ročníku. Věříme, že si je příznivci vinobraní ponechají a vydají se k nám příští rok,“ řekl Malačka.

Obyvatelé i návštěvníci si ale užijí na podzim znojemské víno v náhradní programu, v podobě takzvaných Vinařských t®ipů. „Uskuteční se druhý zářijový víkend a zapojí se nejméně desítka vinařských spolků a obcí. Podrobnosti zanedlouho zveřejníme,“ ujistil Koudela.

Zakoupené vstupenky mohou lidé vrátit do konce září. Prostřednictvím sítě Tickestream, elektronicky nebo na pobočce, kde si permanentku zakoupili.

V novodobé historii se tak znojemské slavnosti vína neuskuteční už podruhé po sobě, v loňském roce je rovněž zrušila koronavirová epidemie.

V přípravách naopak nepovolují v Mikulově. Pálavské vinobraní se tam uskuteční druhý zářijový víkend. Organizátoři si po loňských zkušenostech nastavili smlouvy s účinkujícími tak, že mohou vyčkávat do poslední chvíle. „Nic nerušíme a situaci sledujeme. Věříme, že to vyjde, ale rozhodnout můžeme i na konci srpna,“ uvedl mluvčí Mikulovské rozvojové, která Pálavské vinobraní pořádá, Dominik Ryšánek.

Vstupenky v předprodeji jsou už podle něj téměř vyprodané. „Ke klasickým permanentkám a vstupenkám s degustací vín jsme nyní nově přidali další variantu. Vstupenky s vinným balíčkem. Obsahuje láhev vína, exkluzivní alkoholické minerálky a další dárky,“ podotknul Ryšánek.

Mikulovští tak mohou po zrušeném Znojemském historickém vinobraní očekávat vyšší zájem návštěvníků. „Musíme to udělat tak, abychom to kapacitně zvládli,“ dodal Ryšánek.

Místo Znojma, zvažuje návštěvu Mikulova i Petr Pilař z brněnských Bohunic. „Škoda, jezdíme tam s partou každý rok, zkusíme změnu. Atmosféru historického vinobraní si nenecháme ujít,“ plánoval.

Návštěvníci Pálavského vinobraní se mohou těšit například na kapely Olympic, No Name, MIG 21, Wohnout, The Tap Tap, či Martu Jandovou a Bena Cristovao.