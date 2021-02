Pro frontmana kapely Karel Gott revival Morava Josefa Boudu znamenal nástup koronavirové krize nepříjemné překvapení a existenční ohrožení.

Zpěvák Josef Bouda. | Foto: Deník / VLP Externista

„Představte si, že patnáct let na něčem pracujete, o něco se snažíte a bojujete s předsudky nebo závistí. Vše přečkáte, posouváte se do nějakého stádia a najednou v jeden den je všemu konec. Člověk může mít rezervu prostředků i na měsíce, ale pokud investujete dál alespoň do nějaké tvůrčí práce, kterou nechcete zastavit a k tomu živíte rodinu, tak potřebujete jinou činností, která vše ekonomicky zajistí,“ vypráví umělec.