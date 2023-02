Šance na lepší život. Holčička z baby boxu ve Znojmě už má rodinu i domov

Těžký start do života má šťastné pokračování. Nechtěná holčička, která byla uložená do baby boxu ve Znojmě minulé úterý, už má novou rodinu. „Kačenka je již u svých nových rodičů, tedy v teple domova, zahrnuta tím, co nejvíce potřebuje - rodičovskou láskou a teplou náručí. Tolik lásky, štěstí, pokory a vděčnosti, kterou jsme viděli při každém setkání rodičů s Kačenkou, bychom přáli zažít každému," vzkázala v pátek večer mluvčí Nemocnice Znojmo Petra Veselá.

Kateřina odložená do baby boxu ve Znojmě už má nový domov. Zdroj: FB Nemocnice Znojmo | Foto: se souhlasem Nemocnice Znojmo