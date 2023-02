Celkem třikrát zazněla skladba Thunderbolt P-47 Bohuslava Martinů, čtyřikrát pak Janáčkova Taras Bullba. Filharmonie neopomněla ani Dvořákovu šestou a osmou symfonii. „Turné sledovalo obrovské množství lidí tady i v zahraničí, oslovovali nás na ulicích, tomu tématu nešlo uniknout,” nastínila Kučerová.

Filharmonie Brno v New Yorku. Carnegie Hall rozezněl jásot i dlouhý potlesk

Na prvním koncertu turné v Carnegie Hall v New Yorku poprvé zazněla i dvanáctá symfonie Phillipa Glasse Lodger. Úspěch české hudby byl v Americe obrovský. „Přijetí v každém ze sálů, i když bylo publikum pořád jiné, bylo neuvěřitelné. Potlesk vestoje na konci i mezi skladbami, jásot, ovace. Čtyřikrát jsme dokonce museli přidávat Dvořákův Slovanský tanec. Všichni si to fotili, točili, byli šťastní, povídali si s námi, zajímali se o Brno,” popsala přijetí Kučerová.

Jedním z členů brněnské filharmonie je i americký hornista Nicolas Perez. Muzikant hrající na lesní roh se před rokem stal prvním Američanem v brněnské filharmonii. Na části turné jej doprovázela i jeho rodina. Na první koncert v New Yorku přišel například jeho otec. „Jako mladí umělci jsme toužili si na takovém místě zahrát. Teď jsem měl tu možnost, navíc před rodinou a po tolika letech pryč. Bylo to úžasné,” netajil Perez. On i Daňhel pak navíc měli možnost vést vysokoškolskou výuku na texaské univerzitě.

Hrachovina na Mendlově náměstí v Brně: chyba na desce, lidé už ji i přejmenovali

Podle manažera a koordinátora Pavla Šindeláře příprava turné trvala už od nástupu šéfdirigenta Dennise Russela Daviese do brněnské filharmonie v sezoně 2018/2019. První rozhovory s agenturou se uskutečnily na společné schůzce ředitelky Kučerové a šéfdirigenta Daviese v New Yorku v roce 2019. „Měli jsme na starosti dopravu do Ameriky - ta zahrnovala letenky, převoz věcí, povolení pro vývoz vzácných materiálů a spoustu dalšího. Obtížné bylo i získání pracovních víz,” vzpomněl Šindelář.

Pochválil také velmi hladký průběh. Po Americe brněnská filharmonie cestovala šestnácti lety, nástroje jezdily místním kamionem, zpáteční cesta do Brna pak zabrala sedmadvacet hodin. Do Spojených států se filharmonie vrátila po padesáti letech.

Proměna bohunické nemocnice v Brně: podívejte, jak bude vypadat nová porodnice

Podle ředitelky Kučerové je nyní Filharmonie Brno ve fázi příprav turné po Jižní Koreji. Znovu jsou filharmonisté pozvaní do Ameriky i Británie. Kučerová však nepředpokládá, že by se do Spojených států v nejbližších letech znovu vydali.

LUCIE BURIANOVÁ