Únorové blesky protly oblohu na jižní Moravě. Z nebe padaly ledové kroupy

Nárazy větru dosahují rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Foukat bude podle meteorologů až do 18. hodiny večerní. V tu dobu už ale bude platit výstraha před náledím. Klouzat to může v celém regionu až do zítřejšího dopoledne. „Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit se zvýšenou opatrností,“ informuje Český hydrometeorologický ústav.