V úterý dopoledne přijela s manželem na nákup například Milada Šťastná. Připomněla dosavadní nabídku, kterou představoval Coop a Tesco. „Na to, kolik se přistěhovalo lidí a jak se tu stavělo, to bylo málo. Ve Znojemské ulici jsou nové bytovky a v Polní ulici vznikla prakticky celá nová čtvrť. Okolo jsou navíc samé dědiny bez obchodů a Pohořelice byly odjakživa spádovou oblastí, takže sem dojíždělo velké množství lidí,“ řekla Šťastná. S novým Lidlem je spokojená, s manželem jsou na něj zvyklí. Až dosud jezdili nakupovat do toho ve Znojmě, teď už nemusí.