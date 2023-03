Bez starostí, kde v jednotlivých zemích natankovat, mohou vyjet cestující z jihu Moravy k Jaderskému moři. Dopravu jim zajistí přímý vlakový spoj z Prahy přes Brno a Břeclav do chorvatské Rijeky. Pojede od 16. června do 30. září. Soukromý dopravce RegioJet ve středu zahájil prodej lístků.

Snímek ze třetí sezony, kdy lidé vyjeli přímým vlakovým spojením do Chorvatska. První souprava byla vyprodaná. Zastavila i v Rijece. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Za jednosměrnou jízdenku do Rijeky cestující zaplatí od 690 korun, za jízdenku ve spacím voze pak od 890 korun. Vlaky do Rijeky pojedou letos v režimu třikrát týdně, už příští rok ale dopravce počítá s obnovením provozu na každý den, a to až do Splitu.

Důvodem letošního modelu jsou zejména výluky na chorvatském území. „Návaznými autobusy z Ogulinu a Rijeky se pak mohou lidé dostat na celé jadranské pobřeží," uvedla mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Dopravce počítá s pátnáctivozovou vlakovou soupravou se zhruba šesti sty místy. Ve vlaku bude k dispozici servis včetně kávy a vody zdarma, snídaně zdarma v ceně jízdenky, připojení k internetu, možnosti rezervace celého lůžkového kupé pro uzavřenou skupinu cestujících, rezervace do tichých kupé vhodných pro rodiny s dětmi, přeprava jízdních kol a další služby.

„Letos jsme se rozhodli, že spoje mezi Českem, potažmo Slovenskem, a Chorvatskem pojmenujeme. Vybrali jsme název, který linku vtipně a s nadsázkou vystihuje, Jadran Rijekovič,” vysvětlila projektová manažerka RegioJetu Tereza Ptáčková. Dříve do Chorvatska vypravovaly vlak i České dráhy, ale s jeho provozem už skončily.

VLAKY Z ČESKÉ REPUBLIKY DO RIJEKY



od 16.6. do 30. 9. 3x týdně

z Prahy budou vyjíždět každé úterý, pátek a neděli, z Rijeky v pondělky, středy a soboty

cena jízdenky: na sedačce od 690 Kč, v lůžkovém kupé od 890 Kč

zastávky: Praha, Brno, Břeclav, na Slovensku v Bratislavě a ve Slovinsku v Celje