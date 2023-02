Pomoc Ukrajině: v Brně vyráběli zákopové svíce, vyhřejí místnost o čtyři stupně

Dílna je vybavená několika šicími stroji, které mohou zájemci využít pro své vlastní tvoření nebo opravy oblečení. „Kolem dílny se shromáždila početná komunita žen, které rády tvoří a navzájem se obohacují příběhy a zkušenostmi. Vzniká tak inspirativní a zároveň bezpečné místo, které navazuje na tradiční spolkovou a výrobní činnost Vesny. Funguje teprve od října loňského roku," dodala Syslová.

Vesna vítá všechny nové zájemce, kteří by se chtěli do těchto aktivit zapojit. Pomoc je potřeba v šatníku, v textilní dílně i při nejrůznějších kulturních a společenských událostech. Šatník funguje v Pellicově 2c, pro dárce je otevřeno ve středu, čtvrtek a neděli od deseti do pěti hodin. Návštěvníci šatníku se objednávají na určitou hodinu přes web www.spolekvesna.cz.

Brněnští skauti se pustili do výroby speciálních svíček pro Ukrajinu

Ženský vzdělávací spolek Vesna byl od konce devatenáctého století hlavním brněnským hybatelem vzdělávání a emancipace žen.

Novodobá Vesna zahájila svou činnost v květnu 2021 jako neformální dobrovolnické uskupení. Jádrem činnosti byla materiální pomoc rodinám v nouzi. Do 7. února 2022, kdy byl formálně založen Ženský vzdělávací ústav Brno pracovala Vesna s třemi stovkami rodin. Kromě oblečení, vybavení domácností, školních a sportovních potřeb fungovala Vesna i jako neformální poradce a rozcestník na sociální služby v Brně a Jihomoravském kraji. V létě 2021 se Vesna podílela na přeposlání přebytků z tornádových materiálních sbírek, uspořádala školní dny, během nichž vybavila školními potřebami stovky rodin z Brna a okolí. Šatník nepřerušil činnost ani v době covidové epidemie. Od konce února 2022 poskytuje Vesna materiální a veškerou další pomoc ukrajinským rodinám prchajícím před válkou.