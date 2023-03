Přestože v hlasování dostal podporu lidí, uskutečnění se nedočká. „Projekt se zruší. Na stadionu je to nebezpečné a není vhodné, aby tam uvnitř běhaly děti," řekl Aberl. Podle něj by byla oprava drahá a zbytečná.

VIDEO: Proměna cest v brněnském parku Lužánky. Podívejte, jak to tam nyní vypadá

Bývalý primátorčin náměstek a nyní opoziční zastupitel Tomáš Koláčný to označil za „plivnutí do tváře občanům". Primátorčin náměstek pro investice René Černý mu odpověděl, že pustit se do oprav by bylo plivnutím do tváře daňových poplatníků. „Byli jsme tam a prošli si to. Samotného mě to mrzí, ale stadion je v takovém stavu, že je zralý na demoliční výměr. Pustit tam sportovce, by bylo nezodpovědné. Chceme lokalitu využít jinak a opravy by byly plýtváním," řekl Černý.

Podle Aberla se bude koncepce území teprve zpracovávat. „Nedokážeme ani říct, co tam bude, ale stadion je v dezolátním stavu a nemůžeme ho opravit. Podle statika je to na zbourání. Teď takové rozhodnutí na stole nemáme, ale budeme to řešit v brzké době," dodal Aberl.

Brno má nové sportoviště: za Lužánkami otevřeli hřiště s umělým trávníkem

Stadion Za Lužánkami dosud drží divácký rekord nejvyšší fotbalové soutěže. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno - Slavia 44 120 diváků. Poslední ligový zápas se tam hrál v září 2001. Od té doby stadion chátrá. V roce 2015 ožil díky Švancarově rozlučce s kariérou, na exhibiční zápas dorazilo téměř 35 tisíc diváků. V roce 2019 na stadionu štáb natáčel film o legendárním běžci Emilu Zátopkovi.