Tah na Brno. Na objížďkách hrozí ztráta kola. Silnice důkladně opraví v létě

Terénní zážitkovou trasu připomínají silnice v obcích jimiž vede objízdná trasa kvůli rekonstrukci silnice I/53 od Znojma do Lechovic. Státní silničáři opraví zdevastované úseky do měsíce, další důkladnou nápravu slíbili po ukončení prací. Ty potrvají dle plánů do léta. Poté ale začne příprava na nové objížďky v souvislosti s mnohem větší rekonstrukcí hlavního tahu na Brno. Tentokrát v dvacet kilometrů dlouhém úseku z Lechovic do Pohořelic na Brněnsku.

Rekonstrukce silnice I/53 u Znojma. | Foto: se souhlasem ŘSD