Při své tvorbě se podle svých slov inspiruje běžnými věcmi z každodenního života. „Počasí. Lidi okolo mě. Cesta tramvají. Zamlžená okna po ránu. Změna počasí. Oblíbená písnička. Kousek přečtené knížky. Vůně co je venku. Inspirace přichází odkudkoliv když se ji člověk rozhodne vnímat a odevzdat se jí," vyjmenovává kolážistka. V její tvorbě se často opakují témata jako je láska, nahota, ale i politika. Nezřídka pracuje také s květinovými motivy.

Její tvorbu ale ovlivňuje také Brno, které je celý život jejím domovem. „Esence tohohle města se do mě natolik vepsala, že podle mě není možné, aby se to na mé tvorbě nějak neodrazilo. „Cesta rozjezdem o půl třetí ráno a první jarní slunce na Zelňáku a čerstvé jahody omyté v kašně. Oblíbená zákoutí a výhledy. V Brně je podle mě všechno co průměrně mladá umělecky smýšlející duše potřebuje," zamýšlí se Ulepená.

Knihy a časopisy, které může rozstříhat a podle svého znovu slepit, sbírá všude možně. Některé i u kontejnerů. „Do většiny knih, které sama vlastním, nestříhám. Nalezenci po antikvariátech, zbytky po stěhování mých kamarádů, náhodné nálezy u popelnic s papírem - to jsou kousky, do kterých zajedu nůžkami. Je to taková fajn forma recyklace," vysvětluje Borovičková Ročková.

Uměleckou tvorbou v podobě tvoření koláží se podle ní uživit dá. Sama se o to momentálně snaží. Kromě toho ale už šestým rokem působí v brněnské Polárce jako divadelní lektorka a vedoucí divadelního kroužku. Má totiž vystudovanou brněnskou divadelní fakultu. „Taky jsem jednu dobu pekla pro jednu brněnskou kavárnu dorty," dodává výtvarnice.

Do budoucna by chtěla vytvořit kolážový diář na příští rok. „ Ale jsem na papírové výrobky hodně náročná, takže předpokládám, že jen výběr papíru na který se bude tisknout mi bude trvat půl roku," připouští Ulepená. Ráda by také zavedla tvůrčí kolážové workshopy, které by se mohly konat v Brně. „Taky jsme s Bílým Vigvamem uvažovali o další knize. Ale to je všechno ve hvězdách, co přijde, to přijde," uzavírá.

Momentálně se mladá umělkyně věnuje na plno svému novorozenému synovi, který přišel na svět začátkem února,