VIDEO: Stylový dárek! Řezbář z jihu Moravy vyrobil parádní sochu za čtvrt hodiny

/FOTO, VIDEO/ Že to s motorovými pilami řezbář Jan Golis ze Senetářova na Blanensku umí jako málokdo, ukazuje naživo. Žádná dlouhá příprava, jde se rovnou na to. Od rozhovoru za stolem v kuchyni přímo do dílny! Lipový špalek se pěkně upne na pevný podstavec a vzhůru do práce. Speciálně pro Deník Rovnost Golis vyřeže sochu sovy v životní velikosti.

Stylový dárek! Jan Golis ze Senetářova vyřezal parádní sochu za čtvrt hodiny | Video: Deník/Jan Charvát