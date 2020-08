Křeče i nevolnosti. Počet lidí s intolerancí laktózy se za 20 let ztrojnásobil

Potravinové intolerance se mohou objevit v jakémkoli věku. Někomu dělají určité potraviny problém od narození, někdo to zjistí až později. 26letá Elena z Plzně dlouho nemohla přijít na to, proč je jí po jídle špatně, proto řadu let trvalo, než jí byla zjištěna intolerance laktózy.

Organismus nedokáže laktózu (mléčný cukr) strávit a vstřebat, protože v tenkém střevě chybí enzym laktáza, který laktózu dokáže rozštěpit. | Foto: Pixabay.com