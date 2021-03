S příchodem zimy a další vlnou koronaviru dostihla mnohé z nás výrazná únava, pronásledují nás skleslost, podrážděnost a depresivní nálady. Každý se s tím vyrovnává jinak. Někdo se vrhl na zkrášlování svého bytu, když už v něm musí neplánovaně trávit tolik času, ostatní začali vytahovat osvědčené recepty našich babiček, na které za jiných okolností neměli čas. A vy? Zkuste třeba jógu, kterou zvládnou i úplní začátečníci.

Neutápějte se v podzimním splínu a začněte raději cvičit, jóga je v tomto případě ideální. | Foto: Shutterstock.com

Slunce dřív zapadá, teploty postupně klesají a koronavirus je tu v plné síle. Jak se v téhle situaci uvolnit, odbourat stres? Věřte, že praktikování jógy pomáhá s navrácením těla a mysli do rovnováhy. Člověk se díky ní může dostat do skvělé kondice, odpoutá se od všech pro tělo nezdravých návyků, vrátí ho k přirozenosti, a to se odrazí i na vaší náladě.