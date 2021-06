Události spustily v pátek přívalové deště. Dvacet rodinných domů vytopila nejen voda, ale i bahno. „Jejich obyvatelé mají přistavený kontejner na zničené věci, nábytek a zařízení. Zemědělská společnost a zaměstnanci odváží zbytky nánosu bláta, čistí komunikace, chodníky a odvodní rošty. Řeší se také individuální problémy lidí, provozovatelé čistí a monitorují kanalizaci,“ sdělila drnovická starostka Zuzana Hermanová.

Na odstranění škod tam pracují už od pátku. „Za letošní rok jsme zasahovali v Drnovicích u prvního podobného případu. Co se týče stanovení příčiny a škod, to řešíme pouze u požárů,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Zatím ale ještě přesněji vyčíslené podle obce nejsou. Místní zatím posuzují škody na majetku. „Zasáhlo to dům mých rodičů. Voda s bahnem zničila garážové dveře, v garáži přitom stálo zaparkované auto, o které zřejmě přišli. Bratr si třeba konečně pořídil vytouženou chladící pípu na pivo, v úterý ji zapojil, aby v pátek plavala,“ doplnila Hrdová.

Zatímco část nábytku je podle Hrdové zničená, další ještě nebyla tolik poškozená. „Zkoušíme tedy zachránit, co se dá,“ dodala obyvatelka Drnovic.

Většina ale přes znepokojení vše ustála bez výraznější úhony. „Byla to pěkná sprcha, ale moje zahrada to přežila celkem dobře. Vzpamatuje se z toho. Do domu mi to nezateklo,“ vzpomínala na pátek třeba Anna Nováková, která událost zachytila na svém videu.

Po páteční polední průtrži mračen a krupobití v Drnovicích přívalový déšť vyplavil desítky domů. Na místě zasahovalo devět hasičských jednotek a bezmála sedmdesát hasičů. Zapojili se jak profesionální, tak i dobrovolní. Společně pomáhali místním.

Odčerpávali vodu ze zatopených prostor domů a dále odstraňovali nánosy bahna a pomáhali s vynášením poničeného majetku do prvních přistavených kontejnerů. K úklidu komunikace a prostranství před postiženými domy povolal minulý týden velitel zásahu dva nakladače a kontejnery pro odvoz bahna mimo zasaženou oblast.