Ordinace dětských lékařů se plní více každou zimu, zejména teď v lednu, kdy se po Vánocích vrací děti do školních kolektivů. Omikron jejich počty ještě zvýší. „Očekáváme, že nemocnost mezi dětmi stoupne a je potřeba se na to připravit a počítat s tím, že to bude klást vyšší nároky na práci pediatrů i pracovníků školních kolektivů,“ říká Hana Cabrnochová, pediatrička a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti.

„Pediatři by měli pečlivě diagnostikovat a dohlédnout, aby se děti vracely po karanténách do školních kolektivů skutečně zdravé,“ apeluje lékařka. Rodiče i zaměstnanci škol by zase měli sledovat zdravotní stav dětí do detailu. „Banálním věcem, jako je rýma či menší zakašlání, bude potřeba věnovat pozornost. To byly často příznaky nákazy, se kterými děti u předchozích variant chodily do školy. To by se teď mělo určitě změnit,“ doplňuje Cabrnochová.

Děti ohrožuje těžký průběh

Argument, že covid není pro děti tak závažné onemocnění a není potřeba se ho obávat, podle odborníků už padl. Debatu o tom nabídla i čtvrteční konference Institutu pro politiku a společnost, která se zaměřila především na očkování dětí proti covidu. „Bohužel i u dětské kategorie nacházíme řadu těžkých průběhů, máme tady prokazatelná úmrtí, asi čtyři sta případů postcovidového syndromu,“ popisuje současné dopady pandemie na české děti epidemiolog Roman Prymula.

Omikron a děti: Jsou na něj náchylnější, projevuje se i velmi těžkým kašlem

Očkování dětí je podle něj na místě, přestože míra závažnosti covidu u dětí je skutečně statisticky nižší než u dospělých. Omikron by ale statistiku mohl rychle změnit. „U omikronu vidíme, že se dostává i do kategorie věkově nižších. Důvod může být prostý, pokud se virus množí na sliznicích, tak postihuje logicky i tuto kategorii,“ doplňuje Prymula. „U předchozích variant docházelo k množení především v plicích, u dětí zpravidla nejsou žádné komorbidity, které by handicapovaly plicní tkáň. Ale tady je to plošná záležitost, což vidíme i na hospitalizacích,“ vysvětluje Prymula.

Pediatrička Hana Cabrnochová nicméně neočekává, že omikron výrazně změní smýšlení rodičů o vakcinaci. „Rodiče, kteří se rozhodli děti očkovat, tak činí bez ohledu na právě se šířící variantu. Vidí v očkování benefity, informace, včetně těch ze zahraničí, si hledají sami a jsou rozhodnutí,“ popisuje. „Ti nerozhodnutí, kteří si chtějí ujasnit názor, chodí za pediatry, a protože očkování i na omikron zabírá, na jasný argument slyší. Ti, kteří proti očkování brojí z přesvědčení, názor nezmění,“ domnívá se lékařka.

I jedna dávka má efekt

Sama doufá, že se podaří v co nejkratším čase naočkovat co nejvíce dětí. „Omikron by mohl projít populací velmi rychle, takže se teď snažíme očkovat co nejvíc to jde,“ shrnuje aktuální praxi pediatrických ordinací.

Vhodnost očkování potvrzuje i imunolog a člen skupiny MeSES Zdeněk Hel. „Imunizace dětí před přicházející vlnou varianty omikron je velmi důležitá. I jedna dávka má protektivní efekt,“ radí. Očkování má podle něho smysl i v průběhu epidemické vlny, pokud dítě už infekci nemá. Stačit může u dětí zatím i jedna dávka.

Pro očkování u dětí hovoří odborníci napříč medicínskými i přírodovědnými obory. Nejnovější studie vědců Medicínské společnosti Massachusetts přišla se závěrem, že očkovaní ve věku 12-18 let mají 94 procentní ochranu proti hospitalizaci s těžkým průběhem. Studie vyšla 12. ledna v The New England journal of medicine.

Těžký kašel a pískavý nádech

Příznaky omikronu u dětí jsou podobné jako u delty. Jde především o horší dýchání, teplotu, bolesti svalů, kloubů i hlavy, ale i ztrátu čichu a chuti. „Tyto naše zkušenosti potvrzuje i to, co nám řekli naši kolegové z Velké Británie,“ řekl William Schaffner z univerzity Vanderbilt v Tennessee v USA.

Nejnovější data ukazují, že děti mladší šesti let, které dostanou tuto mutaci covidu, často trpí těžkým kašlem, známým jako krup. „Zní hodně strašidelně, ale je poměrně dobře léčitelný,“ řekl americké televizi NBC další z lékařů vanderbiltské univerzity Buddy Creech.

„Dýchací cesty malých dětí jsou tak úzké, že stačí malá nákaza nebo zánět, aby onemocněly,“ vysvětlil. Krup se projevuje kromě štěkavého kašle i pískavým zvukem při nádechu. „K výraznému zlepšení ale může dojít už po šesti hodinách od zahájení léčby,“ tvrdí američtí lékaři.