Příprava na omikron. Hygienici budou přednostně trasovat děti a lidi nad 65 let

ČTK

Hygienici budou přednostně trasovat nakažené koronavirem do 18 let a nad 65 let a pracující v lůžkových zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory. Ostatním přijde SMS, aby vyplnili sebetrasovací formulář. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Důvodem je očekávaný vysoký počet nakažených v sílící vlně epidemie způsobené variantou omikron.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Domov pro seniory. Ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Vokurka