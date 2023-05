Vzpomínáte, kdy jste poprvé dostala měsíčky? Pokud jste svou periodu zaznamenala poprvé jako jedna z posledních, je to dle předešlých výzkumů rozhodně důvod k radosti. Věk při menarche totiž vypovídá hodně o tom, jakého věku se dožijete. Podle první menstruace lze však rovněž určit, zda vaše tělo ohrožuje rakovina prsu, cukrovka či srdeční choroby.

Nástup menstruace vypovídá o zdravotních rizicích. | Foto: Shutterstock

Nikdo přesně nevíme, jak dlouho tu budeme. Můžeme se uklidňovat, že naše babička i prababička se dožily vysokého věku, tak je jistá pravděpodobnost, že my se ho dožijeme též. Nebo se naopak můžeme stresovat, že sestřenice babičky z druhého kolene měla v mládí rakovinu dělohy, tudíž ji jistě budeme mít také. Geny jsou zkrátka geny a vždy existuje určitá pravděpodobnost, že neduhy našich předků otřesou i naším životem. Pak je tu ale další věc, a tou jsou první měsíčky neboli menarche.

Čím později, tím lépe

O délce našeho života či zdravotních rizicích může první menstruace vypovědět mnohé. Dívky, které začaly menstruovat jako první ze třídy, i ty, které svou periodu odhalily jako poslední, mohly zažívat v pubertě určitý stres. Proč jsem první? A proč já poslední? Pravdou však je, že ty, jejichž tělo si na nástup menstruace počkalo, se mohou dle některých studií dožít vysokého věku.

„Ženy, které začaly menstruovat ve věku 12 let a později, prodělaly menopauzu po 50. roce věku a byly více než 40 let schopny reprodukce, mají šanci dožít se věku 90 let,“ řekl doktor z lékařské fakulty UC San Diego a hlavní autor studie Aladdin Shadyab pro magazín Her.

S důležitostí menstruace a funkcemi ženského těla by měly být dívky seznamovány od dětství.Zdroj: Pexels

Jeho tým při výzkumu dokonce zjistil, že ženy, které začaly menstruovat v pozdějším věku a byly déle reprodukčně schopné, vykazovaly menší pravděpodobnost onemocnění určitými chorobami, jako je ischemická choroba srdeční a další.

„Celkem 16 tisíc žen bylo v rámci studie sledováno po 21 let a 55 % z nich se dožilo věku 90 let. Ženy, kterým bylo při menarche více jak 12 let, měly o 9 % vyšší pravděpodobnost, že se tohoto věku dožijí,“ jak uvedla například agentura Reuters.

Možná souvislost s tukem

Vědci sice zatím neznají přímou souvislost, ale v tuto chvíli si myslí, že se celá hypotéza může týkat váhy ženy v době, kdy začala menstruovat. „Estrogen se váže na tuk, proto si myslíme, že když začne žena menstruovat dříve, než je běžné, nemusí mít ještě svou výslednou hmotnost, což může vést později k nástupu obezity a souvisejících zdravotních komplikací,“ myslí si gynekoložka Taraneh Shirazian.

Dodává, že ženy, které menstruují dříve, mohou později zápasit s následujícími zdravotními riziky.

Cukrovka 2. typu

Vědět, kdy nastala první menstruace, může být důležité i proto, aby bylo možné podniknout případná preventivní opatření.

„Anamnéza dřívější menarche může být užitečná při predikci prediabetu a následného diabetu,“ stojí ve studii publikované v časopise Menopause. Ve studii rovněž tvrdí, že nižší věk při první menstruaci má přímý vliv i na vyšší index tělesné hmotnosti (BMI), metabolický syndrom, kardiovaskulární onemocnění i úmrtnost.

Srdeční choroba

Jak uvádí například Prevention, ženy, které začaly menstruovat ve 13 letech, mají nejnižší riziko srdečních onemocnění, mrtvice a vysokého krevního tlaku.

První menstruace přichází v období mezi 10 až 15 rokem věku.Zdroj: Pexels

To se však nedá říci o dívkách, jejichž první měsíčky se dostavily už kolem 10 let, nebo naopak po 17. roce života. Riziko srdečních onemocnění se pohybovalo kolem 27 %.

Preeklampsie

Už podle studie z roku 2011 byla mezi věkem první menstruace a rizikem onemocnění preeklampsií jasná souvislost. Ženy, které zaznamenaly první měsíčky ve věku nižším než 10 let, měly trojnásobnou pravděpodobnost, že onemocní preeklampsií než ženy, jejichž věk při menarche byl 13 let a víc.

Jistou roli ale hraje samozřejmě i dědičnost, a to u jakéhokoliv onemocnění.

Rakovina štítné žlázy

Věk při menarche je podle magazínu Hal spojován kromě jiného i s rakovinou štítné žlázy. Jasnou souvislost potvrzuje i studie z roku 2002.

„Ženy, které v rámci studie nahlásily nástup menarche před 12. rokem nebo později po 14. roce, měly až o 50 % vyšší riziko papilárního karcinomu štítné žlázy,“ stojí v populační studii, která byla provedena v San Franciscu.

Rakovina prsu

Mezi lety 2014 a 2015 byla také provedena případová kontrolní studie na 237 ženách s rakovinou prsu. Časná menarche se ukázala jako faktor, který významně souvisí se zvyšováním rizika rakoviny prsu. Naopak však raný věk při prvním porodu studie spojuje se snižováním tohoto rizika.

Mozkový nádor

Se zajímavým zjištěním přišli dle Prevention i čínští vědci, kteří zkoumali řadu faktorů, které přispívají ke zvyšování rizika mozkového nádoru. Dle výsledků pozorování zaznamenali, že ženy, které menstruaci nedostaly do 17 let, měly zvýšené riziko výskytu tumorů na mozku.

Pokud máte jakékoliv obtíže či pochybnosti, zaznamenali jste u sebe zdravotní změny či komplikace, ze kterých máte obavy, neváhejte kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, který provede patřičné kroky.